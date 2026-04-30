「大和ネクスト銀行開業15周年　円・米ドル定期預金大感謝キャンペーン」の実施について

株式会社大和ネクスト銀行（以下、大和ネクスト銀行）は、2026年4月に開業15周年を迎えました。2011年の開業以来、長年にわたりご愛顧を賜り、心より御礼申し上げます。

これまでのご愛顧への感謝の意を込めて、大和ネクスト銀行および大和証券株式会社（以下、大和証券）は、2026年5月1日（金）から2026年6月30日（火）までの期間、下記のとおりキャンペーンを実施いたします。

記

●「大和ネクスト銀行開業15周年円定期預金大感謝キャンペーン」の概要





●「大和ネクスト銀行開業15周年米ドル定期預金大感謝キャンペーン」の概要













●株式会社大和ネクスト銀行（代表取締役社長：下村 直人）について

「“貯蓄から資産形成へ”の潮流の中、大和証券グループの銀行として、お客さまの資産形成ニーズに沿った商品・サービスを提供すること」および「銀行の公共的使命を全うするため、健全な業務運営、安定的な経営基盤の維持・強化に努め、社会からの揺るぎない信頼を確立すること」を経営方針として、2011年に開業した大和証券グループ本社が100%出資する銀行です。

以上