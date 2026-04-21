抹茶の余韻、やさしくほどける。​和素材の繊細さを引き出したクラフトジン​



KOMASAGIN抹茶KV



小正醸造株式会社（本社：鹿児島県日置市、代表取締役社長：小正倫久）は、クラフトジンブランド「KOMASA GIN」の新定番商品として、「KOMASA GIN -抹茶-」を2026年5月22日（金）より発売いたします。米焼酎をベースに、鹿児島県産抹茶、ジュニパーベリー、小豆を使用し、抹茶の香りとほろ苦さを生かして仕立てた1本です。

「KOMASA GIN」は、小正醸造が2018年に立ち上げたクラフトジンブランドです。焼酎造りで培った蒸留技術を生かし、本格焼酎をベースに、ジュニパーベリーと厳選したメインボタニカルを中心としたシンプルなレシピで仕立てることで、素材そのものの個性を丁寧に引き出してきました。



鹿児島県産抹茶



ボタニカルの小豆



「KOMASA GIN -抹茶-」は、その思想を受け継ぎ、抹茶の繊細な香りとほろ苦さを最大限に生かす酒質設計を追求しています。ベーススピリッツには米焼酎を採用し、抹茶特有の苦味や旨味をアルコールの刺激で覆わない、やわらかな飲み口を実現しました。香味の中心には抹茶の芳香とほろ苦さを据え、ジュニパーベリーは清涼感を添える程度に抑えることで、ジンらしさを保ちながらも前に出過ぎない設計としています。さらに、小豆をアクセントとして加えることで、味わいにやわらかな丸みと奥行きをもたらし、和素材ならではの静けさと心地よい余韻を感じられる1本に仕上げました。日本の茶文化や和素材に関心のある方々、訪日外国人のお客様、そして「KOMASA GIN」ファンに向けた、新たな定番商品として提案いたします。

今後の定番ラインアップは、「KOMASA GIN -桜島小みかん-」「KOMASA GIN -ほうじ茶-」「KOMASA GIN -抹茶-」の3種となります。ブランドを代表する柑橘の爽やかさ、香ばしい茶葉の奥行き、そして抹茶の繊細な余韻という、それぞれ異なる和素材の魅力を通じて、「KOMASA GIN」ならではの世界観をより明確に提案してまいります。

商品概要

商品名：KOMASA GIN -抹茶-

品目：スピリッツ

ベーススピリッツ：米焼酎

ボタニカル：抹茶（鹿児島県産）、ジュニパーベリー、小豆（国産）

アルコール分：45％

容量：500ml

希望小売価格：3,500円（税込3,850円）

販売エリア：全国（一部地域・店舗を除く）

KOMASAGIN抹茶500ml箱付

パッケージデザインについて

ラベルには、各商品を象徴するボタニカルモチーフをさりげなく配し、シリーズとしての統一感を保ちながら、素材の個性が視覚的にも伝わるデザインを採用しています。

「KOMASA GIN -抹茶-」では、抹茶を象徴する深みのある緑色を全面に用いることで、ボトルを見ただけで抹茶のクラフトジンであることが直感的に伝わる意匠としました。

和素材ならではの静けさと上品さを感じさせる佇まいが、抹茶の香味や酒質設計を視覚面からも引き立てています。

KOMASA GIN 既存商品紹介

KOMASA GIN -桜島小みかん- （米焼酎ベース）

柑橘の爽やかな香りがあふれる、ブランドを代表する1本。 本格焼酎をベースに、鹿児島県産の桜島小みかんとジュニパーベリーを使用しています。直径約4cmの小さな果実に、芳醇な香りと濃厚な甘みが凝縮された、鹿児島・桜島の冬の風物詩をジンとしてお楽しみいただけます。

KOMASA GIN桜島小みかん

KOMASA GIN -ほうじ茶- （米焼酎ベース）

煎りたての茶葉の香りに包まれる、和のジン。 本格焼酎にジュニパーベリーと鹿児島県産ほうじ茶などのボタニカルを加えました。ジン特有のドライな味わいと、ほうじ茶の香ばしさが広がる奥深い1本。ソーダやお湯割りのほか、カクテルベースにも最適です。

KOMASA GIN ほうじ茶

いずれも500ml瓶、希望小売価格3,850円（税込）、専用化粧箱入り。

小みかんとほうじ茶は、45mlのミニボトル（495円・税込）も、お土産用として好評発売中です。

小正醸造について

1883年創業の焼酎蔵元。東シナ海を望む鹿児島県日置市日吉町にて、本格焼酎・ジン・ リキュール・ウイスキーを製造しています。厳選した原料と、先人から受け継いだ伝統の技法に加え、蔵人たちの新たな挑戦を融合させることで、個性豊かで魅力あふれる蒸留酒づくりを追求しています。 関連会社に、「嘉之助シングルモルト」を製造するクラフトウイスキー蒸溜所「嘉之助蒸溜所」（小正嘉之助蒸溜所株式会社、代表：小正芳嗣）があります。



小正醸造



会社概要

会社名：小正醸造株式会社

所在地：鹿児島県日置市日吉町日置3309

代表者：代表取締役社長 小正倫久

創業：1883年（明治16年）

事業内容：本格焼酎・スピリッツ・リキュール・ウイスキーなど蒸留酒の製造（日置蒸溜蔵）・販売（こまさや）、製造見学ツアーの実施