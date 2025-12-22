株式会社コドモン（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池義則、以下コドモン）は、2026年1月31日（土)、中野セントラルパークカンファレンスで開催される、SRE（サイト信頼性エンジニアリング）を中心とした知見の共有と参加者との交流を楽しむ技術カンファレンス「SRE Kaigi 2026」において、プラチナスポンサーとして協賛し、スポンサーセッションへの登壇並びにブース出展することをお知らせいたします。

■SRE Kaigi 2026 開催概要

【開催日】 2026年1月31日（土) 【会場】 中野セントラルパークカンファレンス【主催】 SRE Kaigi 2026実行委員会【URL】 https://2026.srekaigi.net/

■スポンサーセッションについて

コドモン開発本部・SREチームの小西達大が「レガシー共有バッチ基盤への挑戦 - SREドリブンなリアーキテクチャリングの取り組み」というテーマでお話しします。本セッションでは、複数チームが利用するバッチ基盤にSREのプラクティスを適用し、信頼性の高いシステムへとリアーキテクチャリングしたコドモン開発チームの実践事例を紹介します。https://2026.srekaigi.net/session/rooma-1420

■ブース出展について

コドモンのSREチームは「コドモン開発チームが自律的に運用するためのプラットフォームを提供・支援し、ユーザーへより早く、より安全に価値を届けられるようにする」ことに注力しています。当日のスポンサーブースでは、コドモンの技術スタックや、どのようにプロダクトの修正が本番環境にデプロイされるのかを紹介したコンテンツをご用意します。参加者のみなさまと情報交換を行い、交流を深めたいと考えておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

株式会社コドモン プロダクトチームブログhttps://tech.codmon.com/

■株式会社コドモンについて

株式会社コドモンは、「子どもを取り巻く環境をテクノロジーの力でよりよいものに」というミッションを掲げ、業界シェアNo.1(※)の保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON(コドモン)」 を提供しています。園児/児童情報と連動した成長記録や指導案のスマートな作成、登降園管理、保護者とのコミュニケーション支援機能などを通して、先生方の業務負担を省力化。これにより、こども施設で働く職員と保護者の方々が子どもたちと向き合うゆとりをもち、より質の高い保育ができる環境づくりを支援しています。また、ICTによる支援だけでなく、保育施設向けECサービス「コドモンストア」、すべてのこども施設職員が利用可能な優待プログラム「せんせいプライム」、保育施設向けオンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」も展開しています。これらの多角的な取り組みを通じて、「子どもの育ちや学びを社会全体で支えられる世の中へ」というビジョンの実現を目指しています。※「SaaS型業務支援システムの導入園調査 2024」 株式会社東京商工リサーチ（2025年1月）

■株式会社コドモン 会社概要

◆所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号 五反田JPビルディング10階◆資本金：6,825万円◆代表者：代表取締役CEO 小池 義則◆設立：2018年11月◆事業内容：保育・教育施設向けICTサービス「コドモン」の運営、写真販売サービスの運営、決済代行サービス、採用支援・園児募集支援事業「ホイシル」、保育施設向けECサイト「コドモンストア」の運営、オンライン研修事業「コドモンカレッジ」、こども施設職員への福利厚生サービス「せんせいプライム」の運営等。

