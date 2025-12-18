こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
eBASE株式会社とレシート情報ビジュアル化サービス「e食住ビジュアルレシート」における協業に合意
POSシステムとの連携で小売DXを推進、便利でスムーズな買い物体験を提供
株式会社寺岡精工（本社：東京都大田区/代表取締役社長 山本宏輔）と、eBASE株式会社（本社：大阪市北区/代表取締役 岩田貴夫）は、寺岡精工のPOSシステムとeBASE社のレシート情報ビジュアル化サービス「e食住ビジュアルレシート」を連携し、小売業のDX推進と顧客体験向上を目的とした協業に合意しました。
本協業により、当社のPOSシステムをご利用いただいているスーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンターなどの様々な小売店舗において、「e食住ビジュアルレシート」を導入することで、お客様により便利で、スムーズなお買い物体験を提供することが可能となります。
当社は、今回の協業を通じてPOSシステムと商品情報を掛け合わせた新たな価値提供を推進し、小売業界のDXと顧客体験の向上に貢献してまいります。また、今後も最新技術を活用したソリューションや各種クラウドサービスを通じ、お客様に新しい買い物体験を提供し、店舗運営の効率化など小売業の課題解決に寄与してまいります。
■eBASE株式会社 会社概要
代表者 ： 代表取締役社長 岩田貴夫
所在地 ： 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎5丁目4-9 商業第二ビル 2F
創業 ： 2001年10月
事業内容： 統合商品データベースの構築・運用、ライフスタイルアプリ「e食住なび」の提供
URL ： https://www.ebase.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
■報道関係者のお問い合わせ先
株式会社寺岡精工 グローバルマーケティングコミュニケーションズ 上山・鈴木
TEL: 03-3752-5510 FAX: 03-3752-5562 Mail: pr-teraoka@jp.digi-group.com
■一般の方のお問い合わせ先
株式会社寺岡精工 お客さま窓口 TEL: 0120-37-5270（平日9:30‐17:30）
■実店舗の顧客体験向上に向け、POSシステムと商品情報を連携
近年、オンラインショッピングの普及やテクノロジーの進化により、実店舗における顧客体験の質の向上や、お客様一人ひとりのニーズに応じたパーソナライズドマーケティングの重要性が高まっています。
今回の連携では、会計時にPOSシステムから購入商品情報がeBASE社のデータベースへ送信され、購入商品に応じた二次元コードを発行、レシートに印字された状態でPOSシステムから出力されます。これにより、お客様はこの二次元コードをスマートフォンで読み込むだけで、購入商品の栄養成分やアレルギー情報、品質表示、レシピなどの詳細情報をビジュアルで確認できます。また、医薬品の場合は効果効能や用法、成分情報を、家電製品の場合は詳細仕様や取扱説明書、パンフレットなどを確認でき、幅広い付加価値情報を手軽に取得できるようになります。さらに小売店の会員コード(ID)と紐づけることで、以降は紙レシートを介さずにビジュアルレシート情報を自動受信できるようになります。
