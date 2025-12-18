eBASE株式会社とレシート情報ビジュアル化サービス「e食住ビジュアルレシート」における協業に合意

近年、オンラインショッピングの普及やテクノロジーの進化により、実店舗における顧客体験の質の向上や、お客様一人ひとりのニーズに応じたパーソナライズドマーケティングの重要性が高まっています。



eBASE社は、統合商品データベースの構築や消費者向けアプリ「e食住なび」などを通じ、新しい顧客体験を提供しており、本協業では、eBASE社の「e食住ビジュアルレシート」と当社のPOSシステムを連携し、購入商品の詳細情報をスムーズに取得できる仕組みを実現します。



■より便利でスムーズなお買い物体験を提供し、小売店舗のDXも推進





















▲サービスのしくみ ▲サービスのしくみ





今回の連携では、会計時にPOSシステムから購入商品情報がeBASE社のデータベースへ送信され、購入商品に応じた二次元コードを発行、レシートに印字された状態でPOSシステムから出力されます。これにより、お客様はこの二次元コードをスマートフォンで読み込むだけで、購入商品の栄養成分やアレルギー情報、品質表示、レシピなどの詳細情報をビジュアルで確認できます。また、医薬品の場合は効果効能や用法、成分情報を、家電製品の場合は詳細仕様や取扱説明書、パンフレットなどを確認でき、幅広い付加価値情報を手軽に取得できるようになります。さらに小売店の会員コード(ID)と紐づけることで、以降は紙レシートを介さずにビジュアルレシート情報を自動受信できるようになります。また、レシート情報はアプリ「e食住なび」上の「Myレシート」に保存でき、過去の購入履歴からお買い物リストを作成できるほか、栄養素摂取量管理サービス「e食ログ」と連携することで、レシートに紐づく商品と個数を自動抽出し、家庭の食生活における栄養素摂取量の自動管理が可能となります。在庫管理サービス「買い置き機能」とも連携することで、家庭の商品在庫をスマートフォン上で管理ができ、お買い物中の在庫確認や常備在庫品の不足通知、使用・利用期限等の通知にも対応します。小売店にとっては、紙レシートの制約を超えた充実した商品情報提供ができるとともに、「Myレシート」を通じて購買履歴データを活用したパーソナライズドマーケティングが展開できるため、来店促進やリピート率の向上が期待できます。また、「e食住なび/e食住ビジュアルレシート」は日本語・英語・中国語・韓国語の多言語対応も可能なため、インバウンド顧客への案内強化など新たな売上機会の創出にもつながります。