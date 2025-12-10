第一三共ヘルスケアとNTTドコモビジネス、要指導医薬品の製造販売後調査を国内初の電子化へ















【各社の役割】



・第一三共ヘルスケア：SmartPRO®を用いた要指導医薬品における製造販売後調査の体制構築・実施。



・NTTドコモビジネス：SmartPRO®の設定およびサービス提供、製造販売後調査を円滑に実施するための機能改修。



3. 今後の展開



第一三共ヘルスケアとNTTドコモビジネスは本取り組みを通じて、製造販売後調査の電子化をさらに推進し、迅速かつ正確な医薬品の安全性情報の収集体制を強化します。これにより、医薬品の適正販売・適正使用を支える情報提供の質を高めてまいります。



さらに、購入データや回答データを活用し、より効果的なマーケティングや製品改善につなげる取り組みも視野に入れています。こうした取り組みを通じて、OTC医薬品業界におけるDX推進を加速させていきます。