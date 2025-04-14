脱毛サロンの休業や倒産が増加中！完全無人のセルフ脱毛サロン「i-Skin」が通えなくなったユーザー様の救済プランを開始！

i-Skin合同会社

i-Skin合同会社(所在地：東京都中央区銀座1-22-11 2F)は全店舗対象で脱毛に通えなくなったユーザーの救済プランを開始。休業や倒産が増加中の脱毛サロン業界でユーザーを救います。

・無人セルフ脱毛サロン i-Skin 救済プラン

サービス名： 無人セルフ脱毛サロン i-Skin 救済プラン

対象店舗：全店舗

営業時間：24時間営業

定休日：年中無休

店舗形式：無人型

【救済プランの内容】

対象者：倒産や休業で脱毛サロンに通えなくなった全ユーザー

対象店：過去に倒産や休業した脱毛サロン全て

プランの期限：無期限

プラン詳細：

🔹1. 初回体験1回無料

各店舗のお問合せ専用LINEに、倒産、休業した脱毛サロンでの契約証明（契約書・明細・メールなど）をご提示いただければ、通常有料の初回体験を*無料*でご案内します。

🔹2. 50％ OFFの特別プラン

初回体験後に継続したい場合は、当サロンのプランを表示価格の*50％ OFF*でご利用いただけます。 無人セルフ形式ならではのリーズナブルな価格設定で、コストを抑えながら脱毛を続けられます。

無人セルフサロン i-Skin HP：https://i-skin.co.jp/

i-Skinは無人セルフ脱毛サロンならではの超高品質・破格の安さを提供します。

i-Skin 公式サイト :https://i-skin.co.jp/

・無人セルフ脱毛サロンi-Skin 5つのポイント

完全無人でセルフ脱毛。24時間365日 低価格でいつでも通い放題のi-Skin

１.激安で超コスパのセルフ脱毛

契約期間の縛り無し・いつでも解約可能で月2回プラン(1回60分)\2,980(税込)やヒゲ・部分脱毛プラン(1回30分)\2,980(税込)のほか

定額通い放題(1回60分)\4,980(税込)という低価格でのご提供となっています。

２.無人のセルフ脱毛サロン

無人なので、対面での勧誘や販売は一切ありません。脱毛したい場所を時間内好きなだけ脱毛し放題です。

３.万全のセキュリティー

当サロンではお客様に安心してご利用いただくために、ロックシステムを使用しサロンの入り口に監視カメラを設置、セルフ脱毛を行う個室には内鍵を設置、監視カメラを毎日チェック、緊急時の電話相談も対応。

また、毎日業者が清掃と消毒も行っているので清潔で安心安全をお約束いたします。

４.いつでも好きな時にセルフ脱毛

LINEを使った自動予約システムで24時間365日いつでもかんたんに予約。

24時間365日営業を行なっており、お仕事や学校帰りなどのスキマ時間に、お客様自身の都合で脱毛を行うことができます。

５.友人やパートナーと一緒にセルフ脱毛

無人セルフ脱毛サロンi-Skinではお得な【ペア料金】をご用意。

一緒に施術を行うことで一人では手の届かない箇所への施術も行えます。

契約期間の縛り無し・いつでも解約可能で月2回プラン(1回120分)\5,960(税込)のほか

定額通い放題(1回120分)\9,800(税込)でのご提供となっています。

また、脱毛をしないお手伝いの方の同伴入室は無料でのご提供となっています。

・最新の脱毛方式「HIPL脱毛」を搭載した最先端マシンを設置

無人セルフ脱毛サロンi-Skinでは最新の脱毛方式「HIPL脱毛」を搭載した最先端マシンを設置。

連射式で常に同じ出力をキープしているため１回目からでも効果を実感

さらに従来の脱毛方式とは異なり、日焼けやダメージを負った太い毛に対しても照射可能なため、VIOや男性の濃いヒゲにも対応しています。

「HIPL脱毛」は、長時間マシンを使い続けていると出力が下がり効果が得られにくい「SHR脱毛」方式のデメリットを改善した脱毛方式です。

また、マシンに高度な冷却機能が搭載されているため、脱毛箇所に都度ジェルを塗ることもなくスムーズに全身脱毛していただけます。

また、常に高出力のため時間も短縮できます。

・お安く利用が出来る「スグ割」も実施中

現在、初回体験から3日以内に通い放題を購入した方には表示価格より20%OFFでご提案致します。

・更にお安く利用が出来る「乗り換え割」も実施中

現在、他のサロン様に通われている方で乗り換えをご検討させている方には、表示価格よりもお安く利用できる価格をご提案致します。

他の脱毛サロンへ通っている証明をご提示ください。

・無人セルフ脱毛サロン i-Skinついて

無人セルフ脱毛サロンi-Skinでは初回60分500円とおトクに無人脱毛を体験できるため、脱毛がはじめてという方も気軽に試せると好評です。

無人セルフ脱毛サロン i-Skinは24時間365日年中無休。最先端マシンを設置しながらも無人セルフ脱毛サロンならではの高品質・低価格を提供します。

▶無人セルフ脱毛サロン i-Skinについて：https://i-skin.co.jp/(https://i-skin.co.jp/)

無人セルフ脱毛サロン i-Skin :https://i-skin.co.jp/

≪店舗一覧≫

無人セルフ脱毛サロン i-Skin 釧路店

北海道釧路市新橋大通8-2 シャルムサンライト1410号室（4階）

https://i-skin.co.jp/store/kushiro/(https://i-skin.co.jp/store/kushiro/)

無人セルフ脱毛サロン i-Skin 赤羽店

東京都北区赤羽2-23-2 鵬ビル301

https://i-skin.co.jp/store/akabane/(https://i-skin.co.jp/store/akabane/)

無人セルフ脱毛サロン i-Skin 大塚店

東京都豊島区北大塚２丁目２８－６ Duett 1F

https://i-skin.co.jp/store/otsuka/(https://i-skin.co.jp/store/otsuka/)

無人セルフ脱毛サロン i-Skin 練馬駅前店

東京都練馬区桜台4-20-5 フラットKT203

https://i-skin.co.jp/store/nerima/(https://i-skin.co.jp/store/nerima/)

無人セルフ脱毛サロン i-Skin 新宿店

東京都新宿区西新宿7-5-5 プラザ西新宿703

https://i-skin.co.jp/store/shinjuku/(https://i-skin.co.jp/store/shinjuku/)

無人セルフ脱毛サロン i-Skin 八王子店

東京都八王子市旭町12-18ひのき八王子ビル803

https://i-skin.co.jp/store/hachioji/(https://i-skin.co.jp/store/hachioji/)

無人セルフ脱毛サロン i-Skin 西荻窪店

東京都杉並区西荻南２丁目２６－１０ ハウスコージ 101号室

https://i-skin.co.jp/store/nishiogikubo/(https://i-skin.co.jp/store/nishiogikubo/)

無人セルフ脱毛サロン i-Skin 横浜店

神奈川県横浜市中区初音町3-62 黄金ビル3F 302号室

https://i-skin.co.jp/store/yokohama/(https://i-skin.co.jp/store/yokohama/)

無人セルフ脱毛サロン i-Skin 本厚木店

神奈川県厚木市旭町2丁目7-5 メゾン・ド・パンセ 303号室

https://i-skin.co.jp/store/atsugi/(https://i-skin.co.jp/store/atsugi/)

無人セルフ脱毛サロン i-Skin 平塚店

神奈川県平塚市代官町6-5 平塚代官町ビル304

https://i-skin.co.jp/store/hiratsuka/(https://i-skin.co.jp/store/hiratsuka/)

無人セルフ脱毛サロン i-Skin 尾張旭店

愛知県尾張旭市東栄町1-16-13メゾン森島203

https://i-skin.co.jp/store/owariasahi/(https://i-skin.co.jp/store/owariasahi/)

無人セルフ脱毛サロン i-Skin 熊本店

熊本県熊本市中央区下通2-2-28 ワシントン通りビル202

https://i-skin.co.jp/store/kumamoto/(https://i-skin.co.jp/store/kumamoto/)