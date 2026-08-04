唐沢寿明、30年前『トイ・ストーリー』シリーズ初期は葛藤「よく頑張ったな」 オリジナル版声優トム・ハンクスとの声の違いに悩む
俳優の唐沢寿明が4日、都内で行われたディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』大ヒット御礼舞台あいさつに登壇。シリーズ初期の葛藤を明かした。
【写真】“似てる”！仲良くポーズをきめるウッディ＆唐沢寿明
会場に集まったファンから「30年前、初めてウッディとバズを演じたご自身に一言声をかけるとしたら？」という質問が寄せられると、唐沢は30年前の秘話を明かした。オファー当時を振り返り「最初にこの仕事の話をいただいたときにアメリカにいて、まず映像を見たんですよ。その絵に驚いて。実写とアニメの中間みたいな感じでね。トム・ハンクスさんの声もすごいし、その方々と僕の声の質があまりにも違うので、すごく迷ったり悩んだりしていた時期もあった」と、初期の大きな葛藤と不安を吐露。
その上で、当時の自分に掛ける言葉として「よく頑張ったなということじゃないですかね。必死にやってね、自分なりにしかできないので」と労いのコメントを送った。
30年もの間、国民的キャラクターであるウッディを演じ続けてきた唐沢。「未だにこんなに愛されてるなんて、こんなに幸せなことはない。何度も何度も見続けてください」と感謝を述べた。
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作『トイ・ストーリー』シリーズの最新作。公開初週末3 日間の動員数は164万人、興行収入は24億1510万円を記録し、実写も含めたこれまでに公開された洋画作品のオープニング史上歴代ナンバー1という歴史的快挙を達成。
本作では、ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツや、最新型タブレットのリリーパッドなど新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。
【写真】“似てる”！仲良くポーズをきめるウッディ＆唐沢寿明
会場に集まったファンから「30年前、初めてウッディとバズを演じたご自身に一言声をかけるとしたら？」という質問が寄せられると、唐沢は30年前の秘話を明かした。オファー当時を振り返り「最初にこの仕事の話をいただいたときにアメリカにいて、まず映像を見たんですよ。その絵に驚いて。実写とアニメの中間みたいな感じでね。トム・ハンクスさんの声もすごいし、その方々と僕の声の質があまりにも違うので、すごく迷ったり悩んだりしていた時期もあった」と、初期の大きな葛藤と不安を吐露。
30年もの間、国民的キャラクターであるウッディを演じ続けてきた唐沢。「未だにこんなに愛されてるなんて、こんなに幸せなことはない。何度も何度も見続けてください」と感謝を述べた。
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作『トイ・ストーリー』シリーズの最新作。公開初週末3 日間の動員数は164万人、興行収入は24億1510万円を記録し、実写も含めたこれまでに公開された洋画作品のオープニング史上歴代ナンバー1という歴史的快挙を達成。
本作では、ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツや、最新型タブレットのリリーパッドなど新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。