『Tシャツが乾くまで』大物俳優が”ちょい役”で登場「伏線？」「贅沢なキャスティング」
俳優の蒼井優が主演を務めるTBS系金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』（毎週金曜 後10：00）の第4話が7月31日に放送され、充（松山ケンイチ）とあずさ（夏帆）の関係をめぐる新たな事実が明らかになった。また、喫茶「ひこうき」の客として大物俳優が登場し、SNSでも注目を集めた。
【写真】”ちょい役”で出演した大物俳優
同作は、『silent』などで知られる生方美久が脚本を手がける完全オリジナル作品。とある事故に巻き込まれた2組の夫婦を軸に、“喪失”と“再生”、そして“愛”と“秘密”を描く。演出は映画『花束みたいな恋をした』などで知られる土井裕泰が担当する。
第4話では、充が事故直前にバスを降りていたという衝撃の事実が判明。そんな中、喫茶「ひこうき」にかかってきた充からの電話を咲子（蒼井）が取ってしまう。充の「ごめんね」というひと言から、咲子は、充がもう自分のもとへ帰ってくるつもりがないことを悟る。
さらに咲子は樹生（中島歩）から、充が咲子の苦手な花火大会のチケットを2枚取っていたことを知らされる。同じように、あずさも樹生の苦手な水族館のチケットを2枚持っていたという。互いにパートナーが苦手な場所のチケットを2枚用意していたことから、咲子と樹生は充とあずさのただならぬ関係を想像してしまう。
一方、充が経営する喫茶店では、直人（高橋文哉）が1人で店を守っていた。常連の年配男性が会計をしながら「店長さん、まだ見つからないんだって？ 若いのになあ」と声をかけて退店すると、直人は1人で「かわいそうなのは咲子さんだよ」とつぶやく。
この年配男性を演じたのが俳優の伊武雅刀。数秒ほどの登場だったが、SNSでは「冒頭に少しだけ登場した伊武雅刀が、まさかちょい役で終わるとは思えない。何か重要な役割がありそう」「伊武雅刀さんが、こんなちょい役で出てくるのが意外。贅沢なキャスティング」「突然の伊武雅刀がなんだか不穏」「伊武雅刀さんはなにかの伏線？」「カフェの常連客役に伊武雅刀さんを起用しているのも気になる」などの声が上がり、今後の展開への関心を呼んだ。
【写真】”ちょい役”で出演した大物俳優
同作は、『silent』などで知られる生方美久が脚本を手がける完全オリジナル作品。とある事故に巻き込まれた2組の夫婦を軸に、“喪失”と“再生”、そして“愛”と“秘密”を描く。演出は映画『花束みたいな恋をした』などで知られる土井裕泰が担当する。
さらに咲子は樹生（中島歩）から、充が咲子の苦手な花火大会のチケットを2枚取っていたことを知らされる。同じように、あずさも樹生の苦手な水族館のチケットを2枚持っていたという。互いにパートナーが苦手な場所のチケットを2枚用意していたことから、咲子と樹生は充とあずさのただならぬ関係を想像してしまう。
一方、充が経営する喫茶店では、直人（高橋文哉）が1人で店を守っていた。常連の年配男性が会計をしながら「店長さん、まだ見つからないんだって？ 若いのになあ」と声をかけて退店すると、直人は1人で「かわいそうなのは咲子さんだよ」とつぶやく。
この年配男性を演じたのが俳優の伊武雅刀。数秒ほどの登場だったが、SNSでは「冒頭に少しだけ登場した伊武雅刀が、まさかちょい役で終わるとは思えない。何か重要な役割がありそう」「伊武雅刀さんが、こんなちょい役で出てくるのが意外。贅沢なキャスティング」「突然の伊武雅刀がなんだか不穏」「伊武雅刀さんはなにかの伏線？」「カフェの常連客役に伊武雅刀さんを起用しているのも気になる」などの声が上がり、今後の展開への関心を呼んだ。