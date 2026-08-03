Ｓｎｏｗ Ｍａｎの目黒蓮が３日、自身のインスタグラムのストーリーズに、熊本地震の被災者に寄り添う言葉を投稿した。

２８日に最大震度７を観測した熊本地震が発生して１週間。３日午後時点で死者が３８人を記録、８０００人以上が避難生活を強いられている。この日は熊本市で最高気温４０・３度の酷暑日となり、厳しい状況が続いている。

そんな被災者に対して目黒は「地震から数日経ちましたが、まだ自宅に帰られない方、たくさんの辛い大変な思いをしている方がいらっしゃると思います」と切り出した。

そして「僕の正直な気持ちとして、なんて言葉をかければいいのか、何をしたらいいのか毎日ニュースを見ながら考えている毎日です。どういう思いで眠りについて、朝を迎えているのかみなさんのことを毎日考えています」と胸中を告白。

それでも「自分にできることは限られていますが、僕なりにできることを探してやっていきます」と力を込めた。

また、「地震以外でも、色々なことに直面して大変な思いをしている方も、たくさんいると思います。みなさんはみなさんの生活を守ってください。身近にいる大切な人のために、自分のためにできることをしてほしいと思います。少しでも余裕があれば、誰かのためにできることを考えていけたら素敵だなと思います。今日も一緒に、踏ん張りましょう！」と呼び掛けた。

目黒は現在、配信ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」シーズン２の撮影のため、グループの活動を休止し、カナダに滞在中。９月にもオールアップ（キャスト個人の出番が終了）の予定だ。