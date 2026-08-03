YouTuberのあやなんさんが2026年7月30日にYouTuberのぷろたんさんのチャンネルに出演。2024年4月に離婚した人気YouTuberグループ・東海オンエアのしばゆーさんの新恋人への嫉妬を明かした。

この日、チャンネルにはあやなんさんとインフルエンサーの丸の内OLレイナさんが出演。かつて炎上してきたあやなんさんが、現在言動を巡って炎上しがちな丸の内OLレイナさんにアドバイスするという企画になっていた。

その中であやなんさんは「しばゆーがどっかに行っちゃうと亡霊化する」と言い出し、しばゆーさんが最近できた新しい恋人と動画でイチャイチャしているのを見ると、「それにめっちゃイライラして」と明かした。

その感情の正体について、あやなんさんは「嫉妬してる、多分。いつまでも自分のものみたいに思っちゃってるのかもしれないんだけど」と認めつつ、しばゆーさんが新恋人を大切にする言動に涙することもあると説明した。

なお、結婚しているときにはお互いそれぞれのセカンドパートナーを含めて4人で会っていたとのこと。その際は「大丈夫だったの」と振り返りつつ、現在のしばゆーさんの恋人については「全く違うワールドを始めちゃったわけじゃん」「雰囲気も全然合ってない」と指摘した。

また、しばゆーさんが新恋人を子どもたちに紹介することに対する嫌悪感も明かし、「そんなもんは別に紹介しなくてもよくない？」と疑問を呈していた。