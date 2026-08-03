私生活をめぐる疑惑により活動を中断していた俳優キム・スヒョンが、約1年4カ月ぶりに広告ブランドを通じて復帰の心境を語った。

キム・スヒョンは2日、フィリピンのライフスタイルブランド「BENCH」の公式インスタグラムを通じ、「本当に会いたかった」とファンにあいさつした。

続けて、明るい表情で「久しぶりにごあいさつできてうれしいです。ぜひご期待ください」と笑顔を見せた。この映像には、ファンから応援のコメントが相次いだ。

キム・スヒョンは同ブランドのモデルとして、約1年4カ月ぶりに公式活動を再開した。キム・スヒョンが着用した商品は相次いで売り切れるなど、高い関心を集めた。デニムジャケットはブランド公式オンラインストアでキム・スヒョンの名前を冠して販売され、全サイズが売り切れたという。

キム・スヒョンは、故キム・セロンさんをめぐる私生活疑惑により、昨年から活動を中断していた。キム・セロンさんの遺族側と、YouTubeチャンネル「カロセロ研究所」の運営者キム・セウィ氏は、キム・スヒョンが故人が未成年だった頃から交際していたと主張し、関連する疑惑を提起した。これに対し、キム・スヒョン側は疑惑を否定し、法的対応に乗り出した。

その後、警察は先月、キム・スヒョンをめぐる児童福祉法違反および虚偽告訴の疑いについて、証拠不十分を理由に不送致とする決定を下した。キム・スヒョン側の代理人弁護士は、この疑惑について「客観的に確認された事実に基づいて判断してくださる方が増えることを願っている」との立場を示した。

一方、キム・スヒョンが出演したDisney+シリーズ『ノックオフ』の配信日程など、今後の活動はまだ決まっていない。