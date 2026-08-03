原大智が珍ゴールを記録した

ドイツ2部のザンクトパウリは現地時間8月1日、プレシーズンマッチでスペイン2部デポルティーボと対戦し、2-2で引き分けた。

この試合でFW原大智が決めたゴールに実況も思わず「非常に珍しいゴール」と驚きを持って伝えた。

試合は前半17分、デポルティーボのGKレオ・ロマンが自陣ゴール前から前線にロングボールを蹴ろうとしたところ、弾道が低くなり目の前に立った原の頭部に直撃。ボールはそのままゴールネットに吸い込まれ、ザンクトパウリが思わぬ形で先制に成功した。

現地実況も「ハハハハ！」と声を出して思わず爆笑し、「非常に珍しいゴールですね。素直に喜べないようだが、彼のゴールとして記録されるでしょう。レオ・ロマンにとっては、本当に不運な形となりました」と珍ゴールをレポートした。

原も思わず苦笑いでチームメートとゴールを祝福。今年1月にJ1の京都サンガF.C.からザンクトパウリに移籍した原。昨季は思うような活躍を披露できずに不完全燃焼となったなか、今季はこのラッキーゴールを機にゴール量産となるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）