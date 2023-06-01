「公式オファーを出した」23歳日本代表GK、欧州王者への移籍に前進！ついに“60億円”の高額オファーが届く！「受け入れる準備はできている」
日本人選手の大型移籍が現実味を帯びてきた。
移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者は現地８月１日、自身のXで次のように報じた。
「パリ・サンジェルマンが日本のGKザイオン・スズキ獲得へパルマに総額3300万ユーロのオファー。PSGはユベントスをリードし、公式オファーが送られ、パルマは進める準備ができている。PSGはまた、シュバリエの将来に基づいたプロジェクトをスズキに提示した。交渉成立へ」
パルマは、23歳の日本代表GK鈴木彩艶に最低3000万ユーロの値段をつけており、3300万ユーロ（約60億円）の高額オファーなら受け入れる可能性が高い。
問題は、PSGに加入した場合の立場だ。正守護神のマトベイ・サフォノフは残留がほぼ確実で、第２GKのリュカ・シュバリエを放出する可能性がある。以前には、シュバリエが退団しない限り、鈴木はレンタルに出す見込みとも伝えていた。
いずれにしても、チャンピオンズリーグを２連覇中の欧州王者への加入が近づいているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
「すごい額だったんで」日本代表主力が衝撃告白！３月にまさかの“サウジ移籍”を決断→反対された人物を明かす「絶対にやめて」
移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者は現地８月１日、自身のXで次のように報じた。
「パリ・サンジェルマンが日本のGKザイオン・スズキ獲得へパルマに総額3300万ユーロのオファー。PSGはユベントスをリードし、公式オファーが送られ、パルマは進める準備ができている。PSGはまた、シュバリエの将来に基づいたプロジェクトをスズキに提示した。交渉成立へ」
パルマは、23歳の日本代表GK鈴木彩艶に最低3000万ユーロの値段をつけており、3300万ユーロ（約60億円）の高額オファーなら受け入れる可能性が高い。
問題は、PSGに加入した場合の立場だ。正守護神のマトベイ・サフォノフは残留がほぼ確実で、第２GKのリュカ・シュバリエを放出する可能性がある。以前には、シュバリエが退団しない限り、鈴木はレンタルに出す見込みとも伝えていた。
いずれにしても、チャンピオンズリーグを２連覇中の欧州王者への加入が近づいているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
「すごい額だったんで」日本代表主力が衝撃告白！３月にまさかの“サウジ移籍”を決断→反対された人物を明かす「絶対にやめて」