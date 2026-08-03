熊本地震発生後に「イオンモール熊本」で起きた爆発により亡くなった女性の通夜が、きのう営まれました。参列したテナント会社の幹部が取材に応じ、一度、避難した従業員に対し、売上金を金庫に入れるよう指示したと明らかにしました。

【写真を見る】死亡の従業員は会社の指示で館内に、テナント会社が遺族に謝罪 熊本地震

イオンモール爆発 従業員2人死亡のテナント会社が遺族に謝罪



「イオンモール熊本」では、先月28日の地震後に爆発が起き、7人の死亡が確認されています。



きのう午後6時ごろ、亡くなったハビタの従業員・大竹玖瑠美さん（22）の通夜が熊本市内の斎場で営まれ、参列したハビタの幹部が遺族側に謝罪しました。

大竹さんの勤務先の社長

「弊社の2人の従業員の尊い命が失われる結果となりました。このことについて、遺族の皆さんに深くお詫び申し上げる」

「可能であれば売上金を金庫に」店の指示で館内へ…

幹部によりますと、地震後に「もし可能であれば売上金を金庫に戻してほしい」と店長に相談。店長に指示された女性従業員と大竹さん、2人が館内に入り、爆発に巻き込まれたということです。



大竹さんの勤務先の営業部長

「入るときは必ずイオンモール熊本の許可を得てから入って下さいと言いました。本当に今考えると、命に代えられるものではまったくなかったので」



大竹さんの勤務先の社長

「痛恨の極みで、遺族に申し訳ないと思っている」

幹部は、入金を指示した判断自体が間違いだったと改めて遺族に謝罪しました。