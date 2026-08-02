ジェイソン・ステイサムが59歳に！ 婚約者ロージー・ハンティントン＝ホワイトリーが家族写真で祝福
映画『シェルター』の日本公開を控えるアクションスターのジェイソン・ステイサムが、7月26日に59歳の誕生日を迎えた。婚約者でモデル、ビジネスパーソンのロージー・ハンティントン＝ホワイトリーが、インスタグラムで彼の誕生日を祝い、ほほえましい家族写真をシェアした。
【写真】素敵なパパ！ 子どもたちとくつろぐジェイソン・ステイサム
現地時間7月26日の投稿で、ロージーは「我らが人気者、誕生日おめでとう。私たちのナンバーワン。なんでもこなす頼れる男。状況をコントロールし、私たちを笑わせ、守ってくれる。日々私たちを励ましてくれる存在。心から愛してる。いつまでも、ずっと永遠に」とつづり、バカンスの様子を公開。ヨットで撮影したロージーとジェイソンの2ショットから、息子ジャック、娘イザベラとくつろぐ父子3ショット、ジェットスキーを操るジェイソンの雄姿などがシェアされた。
2010年から交際中の2人は、2016年にゴールデングローブ賞のレッドカーペットで婚約を発表。2017年に息子のジャック、2022年に娘のイザベラが誕生し、現在はロンドンで暮らしている。
ジェイソンもこの数日前に、ロージーと顔を寄せて写るセルフィーや子どもたちと泳ぐ姿など、バカンスの様子を披露し、ファンから「素敵な家族写真」「ベストカップル」などとコメントが寄せられていた。
ジェイソンは、主演作『シェルター』が8月28日より日本公開される。同作は、国家の“抹殺リスト”に載った元特殊部隊員マイケル・メイソンが、英国情報機関MI6を相手に壮絶な戦いを繰り広げるリベンジ・スパイ・アクション。コミカルさを排し、リアルな銃撃戦や近接格闘、ブービートラップを駆使したサバイバル描写を通して、ステイサムが“孤高のアウトロー”へと原点回帰を果たす。
引用：「ロージー・ハンティントン＝ホワイトリー」Instagram（＠rosiehw）
【写真】素敵なパパ！ 子どもたちとくつろぐジェイソン・ステイサム
現地時間7月26日の投稿で、ロージーは「我らが人気者、誕生日おめでとう。私たちのナンバーワン。なんでもこなす頼れる男。状況をコントロールし、私たちを笑わせ、守ってくれる。日々私たちを励ましてくれる存在。心から愛してる。いつまでも、ずっと永遠に」とつづり、バカンスの様子を公開。ヨットで撮影したロージーとジェイソンの2ショットから、息子ジャック、娘イザベラとくつろぐ父子3ショット、ジェットスキーを操るジェイソンの雄姿などがシェアされた。
ジェイソンもこの数日前に、ロージーと顔を寄せて写るセルフィーや子どもたちと泳ぐ姿など、バカンスの様子を披露し、ファンから「素敵な家族写真」「ベストカップル」などとコメントが寄せられていた。
ジェイソンは、主演作『シェルター』が8月28日より日本公開される。同作は、国家の“抹殺リスト”に載った元特殊部隊員マイケル・メイソンが、英国情報機関MI6を相手に壮絶な戦いを繰り広げるリベンジ・スパイ・アクション。コミカルさを排し、リアルな銃撃戦や近接格闘、ブービートラップを駆使したサバイバル描写を通して、ステイサムが“孤高のアウトロー”へと原点回帰を果たす。
引用：「ロージー・ハンティントン＝ホワイトリー」Instagram（＠rosiehw）