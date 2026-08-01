「7月24日金曜日の午後11時ごろ、ほぼすべてのアーティストのパフォーマンスが終わって帰路につく際、前のほうから聞き覚えのある声が聞こえてきたんです。

顔を見ると仲野太賀さんだったのでびっくりしました。女性と腕を組んで、とても楽しそうな雰囲気で話していましたよ」（来場者の女性）

7月24日から26日にかけて、新潟県湯沢町・苗場スキー場で開催された国内最大級の野外音楽フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL’26」。23日の前夜祭を含め、4日間でのべ12万3千500人を数えた来場者の中に、仲野太賀（33）の姿があった。

傍らでは、女優の河合優実似でスラリとしたスタイルの女性が、仲野の肩に手を置き、笑顔を浮かべている。

いま最も勢いに乗っている俳優の1人である仲野。この日は白いTシャツにベージュのハーフパンツ姿。ストールを被り、薄い色のサングラスをかけている程度で、周囲の目線を気にする様子はなかった。

「仲野さんは隣にいる女性と体を密着させて“恋人つなぎ”で手を握り合っていたり、腕を組んで歩くなどしていました。たびたび見つめ合うなど、とても仲のよいカップルという印象でした」（前出・来場者の女性）

本誌が目撃した様子とそのほかの証言を総合すると、2人は3日間通しでフジロックを満喫していたようだ。これまで、女優の門脇麦（33）や森川葵（31）との熱愛が報じられてきた仲野。そんな現代のモテ男が選んだ“新恋人”とは――。

8月4日発売の「女性自身」では、新恋人の“正体”や仲野の所属事務所が本誌の問い合わせに寄せた回答を詳しく報じる。