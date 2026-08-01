村上が24号2ランをマークした

【MLB】レイズ ーWソックス（日本時間1日・セントピーターズバーグ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は7月31日（日本時間8月1日）、敵地で行われたレイズ戦に「2番・一塁」で先発出場。第2打席で2試合ぶりとなる今季24号を放った。MLBは公式インスタグラムを即投稿し、豪快弾を称えた。

村上は2-0の3回1死一塁から、日本ハムなどでプレーした右腕マルティネスのチェンジアップを捉えた。100.3マイル（約161.4キロ）、飛距離389フィート（約118.6メートル）、角度29度の打球は左中間席へ飛び込んだ。

直近6戦4発の量産体勢に入り、打点も節目の50を超えて51とした。MLBは新人スラッガーの本塁打に即反応。15分後には公式SNSで本塁打動画とともに村上の特別画像を投稿した。

スラッガーを称える“盾”のようなデザインの中央に、バットを肩に担いだ村上が鋭いカメラ目線を向けているものだった。「彼は直近の6試合で4本のホームランを放っている」。称賛せずにはいられない活躍ぶりとなっている。（Full-Count編集部）