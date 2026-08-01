「彼は無実だ」――元DeNAバウアーを救った「唯一の味方だった」ベッツの言葉　ド軍幹部との“遺恨”に怒り爆発「俺がいなくなった途端に悪口を言い始めた」

不遇をかこったドジャース時代を振り返ったバウアー(C)Getty Images

厳しい状況下で自身に向けられたシビアな対応に“恨み節”だ。

今季からメキシカンリーグのメキシコシティ・レッドデビルズでプレーしている元DeNAベイスターズの助っ人右腕トレバー・バウアーは、YouTubeチャンネル『La Casa de los Dodgers』に出演。2021年に生じた性的暴行疑惑で、チーム退団を余儀なくされたドジャースのフロント陣に対する強い不満をぶちまけた。

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問題児のレッテルを貼られる原因となる騒動だった。バウアーは21年に一般女性とのトラブルによって、MLBのDV規定に違反。194試合の出場停止処分（後に軽減）などを受け、同年2月に3年総額1億200万ドル（約163億8079万円）の契約を締結したばかりだったドジャースからも23年1月に「徹底的に調査されるべき」として、2250万ドル（約30億4000万円）の契約が残っている状態で解雇を突きつけられていた。

当時、世間で「当然」と見られた契約解除にバウアーは今も憤る。

問題が起きてから続いた球団とのやり取りを回想したバウアーは、「（ドジャースの）フロントオフィスは『リンジー・ヒル（告発した女性）のことはよく知っている。彼女の証言は全部デタラメだ』と言っていた。デーブ・ロバーツ監督にいたっては、俺にハグをして、『一緒に乗り越えよう。家族としてね』とまで言ったんだ」と強調。出場停止処分が下された途端にチームの様子が「変わった」とも証言した。

「彼らは、俺がいなくなった途端に悪口を言い始めたんだ。フロントオフィスの人間たちは、選手たちやコーチたちに『バウアーと話すな』と命じた。そうして、元チームメイトが全員私を嫌っていて、クラブハウスにいてほしくないというネタもメディアにリークした。だけど、実際にそれは嘘だった。出てくる話は『バウアーが球団の癌になる』と言うような内容ばかりだった」