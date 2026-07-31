ナショナルジオグラフィック、図鑑でクジラの特徴に取り違えを謝罪 イラストのトレース疑惑には「トレースによる制作を行った事実はないとの回答」
日経ナショナルジオグラフィックは7月31日、公式サイトで2025年12月8日に発売した『食べた後どうなっているのか図鑑』でのイラストに間違いがあったと謝罪した。
【画像】『食べた後どうなっているのか図鑑』内シロナガスクジラのイラスト
「【お詫び】『食べた後どうなっているのか図鑑』イラストについて」と題し「このたび『食べた後どうなっているのか図鑑』136〜137ページ掲載の『シロナガスクジラ』のイラストについてお問い合わせを頂き、原書版元とともに事実確認を行いました。確認の結果、当該イラストについてクジラの種を誤っていたことが判明いたしました。イラストレーターがザトウクジラとシロナガスクジラの特徴を取り違え、弊社書籍編集部も編集・確認の過程で当該箇所の誤りを見落としておりました。読者の皆さまに深くお詫び申し上げます」と説明・謝罪した。
「あわせて、イラスト制作にあたり他者の作品のトレースを行ったのではないかとの指摘も頂戴しました。原書版元に確認したところ、イラストレーターがトレースによる制作を行った事実はないとの回答がありました」とした。
「現在、版元およびイラストレーターと問題点および修正について協議中です。修正版を受領し次第、弊社ウェブサイトにて公開いたします。また、当該箇所以外についても誤りがないか、改めて全点の確認を進めております」と報告。「本書をご購入・ご閲覧の皆さま、ならびに関係者の皆さまに、ご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後は、動物種の表記およびイラストの確認体制を一層強化し、より信頼いただける書籍づくりに努めてまいります」と結んだ。
また「このたびの誤りについて、国立科学博物館は関係しておりません」と説明した。
■全文
【お詫び】『食べた後どうなっているのか図鑑』イラストについて
2026年07月31日
このたび『食べた後どうなっているのか図鑑』136〜137ページ掲載の「シロナガスクジラ」のイラストについてお問い合わせを頂き、原書版元とともに事実確認を行いました。
確認の結果、当該イラストについてクジラの種を誤っていたことが判明いたしました。イラストレーターがザトウクジラとシロナガスクジラの特徴を取り違え、弊社書籍編集部も編集・確認の過程で当該箇所の誤りを見落としておりました。読者の皆さまに深くお詫び申し上げます。
あわせて、イラスト制作にあたり他者の作品のトレースを行ったのではないかとの指摘も頂戴しました。原書版元に確認したところ、イラストレーターがトレースによる制作を行った事実はないとの回答がありました。
現在、版元およびイラストレーターと問題点および修正について協議中です。修正版を受領し次第、弊社ウェブサイトにて公開いたします。また、当該箇所以外についても誤りがないか、改めて全点の確認を進めております。
なお、このたびの誤りについて、国立科学博物館は関係しておりません。
本書をご購入・ご閲覧の皆さま、ならびに関係者の皆さまに、ご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後は、動物種の表記およびイラストの確認体制を一層強化し、より信頼いただける書籍づくりに努めてまいります。
【画像】『食べた後どうなっているのか図鑑』内シロナガスクジラのイラスト
「【お詫び】『食べた後どうなっているのか図鑑』イラストについて」と題し「このたび『食べた後どうなっているのか図鑑』136〜137ページ掲載の『シロナガスクジラ』のイラストについてお問い合わせを頂き、原書版元とともに事実確認を行いました。確認の結果、当該イラストについてクジラの種を誤っていたことが判明いたしました。イラストレーターがザトウクジラとシロナガスクジラの特徴を取り違え、弊社書籍編集部も編集・確認の過程で当該箇所の誤りを見落としておりました。読者の皆さまに深くお詫び申し上げます」と説明・謝罪した。
「現在、版元およびイラストレーターと問題点および修正について協議中です。修正版を受領し次第、弊社ウェブサイトにて公開いたします。また、当該箇所以外についても誤りがないか、改めて全点の確認を進めております」と報告。「本書をご購入・ご閲覧の皆さま、ならびに関係者の皆さまに、ご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後は、動物種の表記およびイラストの確認体制を一層強化し、より信頼いただける書籍づくりに努めてまいります」と結んだ。
また「このたびの誤りについて、国立科学博物館は関係しておりません」と説明した。
■全文
【お詫び】『食べた後どうなっているのか図鑑』イラストについて
2026年07月31日
このたび『食べた後どうなっているのか図鑑』136〜137ページ掲載の「シロナガスクジラ」のイラストについてお問い合わせを頂き、原書版元とともに事実確認を行いました。
確認の結果、当該イラストについてクジラの種を誤っていたことが判明いたしました。イラストレーターがザトウクジラとシロナガスクジラの特徴を取り違え、弊社書籍編集部も編集・確認の過程で当該箇所の誤りを見落としておりました。読者の皆さまに深くお詫び申し上げます。
あわせて、イラスト制作にあたり他者の作品のトレースを行ったのではないかとの指摘も頂戴しました。原書版元に確認したところ、イラストレーターがトレースによる制作を行った事実はないとの回答がありました。
現在、版元およびイラストレーターと問題点および修正について協議中です。修正版を受領し次第、弊社ウェブサイトにて公開いたします。また、当該箇所以外についても誤りがないか、改めて全点の確認を進めております。
なお、このたびの誤りについて、国立科学博物館は関係しておりません。
本書をご購入・ご閲覧の皆さま、ならびに関係者の皆さまに、ご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後は、動物種の表記およびイラストの確認体制を一層強化し、より信頼いただける書籍づくりに努めてまいります。