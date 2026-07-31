海外旅行のスリ対策は徹底した「分散収納」が鉄則。日本感覚のままでは「一瞬で盗まれる」厳しい現実と身を守る術
絶景プロデューサーの詩歩が、YouTubeチャンネル「詩歩の絶景vlog」にて、「【海外旅行】63ヶ国旅した私がやっているスリ・防犯対策｜おすすめグッツ＆カバン」を公開した。海外60カ国以上を渡航した経験をもとに、日本人が海外旅行で陥りやすいスリ被害を防ぐための実践的な防犯対策を解説している。
動画では、治安が不安定な南米への渡航準備を進める詩歩が、自身のパッキングを交えながら7つの防犯ポイントを紹介。「スマホ、現金、パスポート」が最もスリに狙われやすいと警告し、これらを守るためには「紐で繋いでおく」「外からは触れない場所にしまう」という2つの原則が重要だと語る。
特に現金の持ち方について、詩歩は財布を一つにまとめず、3カ所に分散させて収納する手法を推奨。メインの財布はリュックの背中側にある隠しポケットに入れ、さらにウォレットチェーンでファスナーと繋ぐという徹底ぶりを見せる。また、高級な財布はスリに「こいつ金持ってるな」というサインを与えてしまうため、あえて安価で目立たないものを使用していると明かした。過去にイタリアでスリに遭いかけた際も、このチェーンのおかげで未遂に終わったという実体験も語られている。
さらに、圧倒的に盗難被害が多いスマートフォンについては、日本感覚でポケットに入れるのは絶対にNGだと指摘。「視線を外したら一瞬で盗まれる」と語り、ケース不要で装着できるネックストラップを活用し、常に首から下げて肌身離さず持つことの重要性を強調した。また、スーツケースの防犯対策として、暗証番号式のロックを選ぶことや、ロストバゲージ対策としてAppleの「AirTag」を荷物に忍ばせるという現代ならではのテクニックも紹介されている。
最後に詩歩は、カフェで荷物を置いて席を立ったり、ブランド品を身につけたりする行動は、スリに対して「私を狙ってください！」と主張しているようなものだと注意喚起する。非日常を味わう海外旅行であっても、常に「見られている」という意識を持ち、適度な警戒心を備えることが、安全で楽しい旅の最大の秘訣である。
動画では、治安が不安定な南米への渡航準備を進める詩歩が、自身のパッキングを交えながら7つの防犯ポイントを紹介。「スマホ、現金、パスポート」が最もスリに狙われやすいと警告し、これらを守るためには「紐で繋いでおく」「外からは触れない場所にしまう」という2つの原則が重要だと語る。
特に現金の持ち方について、詩歩は財布を一つにまとめず、3カ所に分散させて収納する手法を推奨。メインの財布はリュックの背中側にある隠しポケットに入れ、さらにウォレットチェーンでファスナーと繋ぐという徹底ぶりを見せる。また、高級な財布はスリに「こいつ金持ってるな」というサインを与えてしまうため、あえて安価で目立たないものを使用していると明かした。過去にイタリアでスリに遭いかけた際も、このチェーンのおかげで未遂に終わったという実体験も語られている。
さらに、圧倒的に盗難被害が多いスマートフォンについては、日本感覚でポケットに入れるのは絶対にNGだと指摘。「視線を外したら一瞬で盗まれる」と語り、ケース不要で装着できるネックストラップを活用し、常に首から下げて肌身離さず持つことの重要性を強調した。また、スーツケースの防犯対策として、暗証番号式のロックを選ぶことや、ロストバゲージ対策としてAppleの「AirTag」を荷物に忍ばせるという現代ならではのテクニックも紹介されている。
最後に詩歩は、カフェで荷物を置いて席を立ったり、ブランド品を身につけたりする行動は、スリに対して「私を狙ってください！」と主張しているようなものだと注意喚起する。非日常を味わう海外旅行であっても、常に「見られている」という意識を持ち、適度な警戒心を備えることが、安全で楽しい旅の最大の秘訣である。
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チャンネル情報
Hi, I’m Shiho from Japan! 絶景プロデューサー「詩歩（Shiho）」です。 これまで日本は全47都道府県、海外は約60カ国を旅してきました。 いまは「絶景プロデューサー」という肩書で、書籍の出版や地域コンサルティングなど「絶景」に関するお仕事をしています。 ▼累計63万部！ベストセラー「死ぬまでに行きたい！世界の絶景」 Amazon https://amzn.to/49hoezt 楽天 https://room.rakuten.co.jp/shiho_zekkei/1800005576809431 ▼旅の写真はInstagramへ https://www.instagram.com/shiho_zekkei/ ▼お仕事のお問合せはこちら contact@zekkei-project.com（スタッフが対応します） ▼SNSもよろしくお願いします！ Instagram https://www.instagram.com/shiho_zekkei/ X https://x.com/shiho_zekkei note https://note.com/shiho_zekkei tiktok https://vt.tiktok.com/NmtLn4/ Facebookページ www.facebook.com/sekainozekkei Blog http://shiho.me/ Youtube https://www.youtube.com/user/zekkeichannnel
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