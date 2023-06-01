アンミカ、夫とラブラブ“公開のろけ” スパイダー仕様の衣装もアピール「360度スパイダーマンです」
【モデルプレス＝2026/07/31】モデルでタレントのアンミカと夫のセオドール・ミラー氏が30日、都内で行われた映画「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」（7月31日日米同時公開）のジャパンプレミアイベントに出席した。
【写真】54歳ベテランモデル＆米国人夫、“公開のろけ”でラブラブぶり披露
アンミカはスパイダーをイメージしたのタイツが除くブラックのドレス、セオドール氏はスパイダーのブローチを身につけて登場。アンミカは「髪の毛も糸をイメージしました」とこだわりを明かし、「360度スパイダーマンです」と笑顔でアピールした。
また、「もしスパイダーマンになったら何をしたいか」と問われると、アンミカは「テディ（夫）のハートを糸でぐるぐる巻きにしようかな」とコメント。するとセオドール氏が「もうされた」と返し、仲睦まじいやり取りを披露。MCから「公開のろけはやめたほうがいいですよ」とツッコミが入ると、会場は笑いに包まれた。
同イベントには日本版主題歌を担当するMrs. GREEN APPLEをはじめ、中村獅童、中村陽喜、中村夏幹、八木莉可子、山之内すずといったスパイダーマンをこよなく愛する豪華ゲスト達が集結した。
ソニー・ピクチャーズ配給、トム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの新たなる物語。愛する人を守るため、世界中の人々から自分の存在を消し去る決断をしてから4年。孤独なヒーロー活動に専念するピーター・パーカーに、未知のDNA変異という“内なる脅威”が迫る。時を同じくしてNYを襲う“新たな敵”。逃げ場のない二つの脅威に挟まれ、スパイダーマンはかつてない戦いへと身を投じていく。（modelpress編集部）
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◆アンミカ、スパイダー仕様の衣装アピール
アンミカはスパイダーをイメージしたのタイツが除くブラックのドレス、セオドール氏はスパイダーのブローチを身につけて登場。アンミカは「髪の毛も糸をイメージしました」とこだわりを明かし、「360度スパイダーマンです」と笑顔でアピールした。
同イベントには日本版主題歌を担当するMrs. GREEN APPLEをはじめ、中村獅童、中村陽喜、中村夏幹、八木莉可子、山之内すずといったスパイダーマンをこよなく愛する豪華ゲスト達が集結した。
◆映画「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」
ソニー・ピクチャーズ配給、トム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの新たなる物語。愛する人を守るため、世界中の人々から自分の存在を消し去る決断をしてから4年。孤独なヒーロー活動に専念するピーター・パーカーに、未知のDNA変異という“内なる脅威”が迫る。時を同じくしてNYを襲う“新たな敵”。逃げ場のない二つの脅威に挟まれ、スパイダーマンはかつてない戦いへと身を投じていく。（modelpress編集部）
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