大好きな娘のため、ジェルネイルに挑戦する父の動画を紹介します。男性が真剣にネイルに取り組む姿を応援しようと、インスタグラムで5万4000件の「いいね」を集めて話題になっています。

【画像】娘の一言がきっかけで… 67歳父が初めてのジェルネイルに挑む！

動画を投稿したのは、67歳の男性であるおみち（omiti.nail）さんです。インスタグラムでネイルに取り組む姿を公開しています。

部屋に入ってきたおみちさんが、かわいらしいカバンの中から取り出したもの、それはジェルネイル用品一式。なぜおみちさんがジェルネイルに挑戦しているのか、それは娘の「ネイルを変えるのがだるいから、おみちがやってくれたらいいのに！」という言葉がきっかけでした。まずは基本のワンカラーから練習中！さて、これからどのように上達していくのでしょうか…。

おみちさんに動画についてお話を聞きました。

娘の一言で、新しい挑戦がスタート！

Q.このアカウントを開設しようと思ったきっかけや、ネイルを始めたきっかけを教えてください。

以前、次女はネイリストである長女にネイルをしてもらっていたのですが、長女の引っ越しを機に、お店や自分でネイルをしていたようでした。そんなときに、「セルフネイルは難しいし、お店行くのもめんどくさい。おみちがネイルしてくれたらいいのに」という一言で、大好きな娘のために頑張ってみようと思い、ネイルを始めました。

それまでは特にネイルに興味はありませんでしたが、定年退職し、時間には余裕があったため、ちょうど新しいことに挑戦したいと思っていたところでした。インスタグラムも今までやったことはなかったのですが、長女から「せっかくだから一緒にインスタに投稿してみようよ」と言われ、協力してアカウントを作りました。

Q.この動画に多くの「いいね」とコメントが寄せられましたが、反響についてどう感じていますか。

正直なところ、娘も私もここまで動画を見てもらえるとは思っておらず、大変驚いています。皆さまから、「おみち頑張れ！」「うまい！」と言われてうれしい反面、何だか少し恥ずかしい気持ちもあります。「期待に応えなければ」と、練習により身が入ります。皆さまのメッセージを励みにし、アドバイスを参考にさせていただき、引き続きネイルを頑張っていきたいです！

Q.今後はどのような投稿を予定していますか。

ゆっくりのペースになってしまうかと思いますが、今後も投稿予定です。ネイルの練習メインの内容ですが、合わせて「おみちと家族のやりとり」「おみちの日常」なども投稿していけたらいいなと思っています。

Q.この動画に寄せられた反応の中で、印象的だったコメントがあれば教えてください。

「娘がお父さんに『ネイルしてくれたらな』と言える関係がすてき」というコメントをいくつかいただき、印象に残っています。これからも娘といい関係を築いていきたいなと思いました。