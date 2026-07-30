4回の大谷翔平の同点打で三塁コーチの指示を無視してストップ

【MLB】マリナーズ 7ー6 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）

ドジャースのカイル・タッカー外野手が見せた不可解な走塁が、波紋を呼んでいる。28日（日本時間29日）の本拠地マリナーズ戦で、大谷翔平投手が放った同点適時打の際に、三塁コーチの生還指示にもかかわらず三塁でストップし逆転機を逃した。巨額契約を結ぶ外野手の行動に、SNS上では怒りの声が殺到している。

3-4で迎えた4回1死満塁の好機だった。大谷が外角のチェンジアップにうまく反応し、中前へ同点適時打を放った。この打球で二塁走者のタッカーも本塁生還を狙うかと思われた。しかし、ディノ・イーベル三塁コーチが腕を大きく回してゴーサインを出していたにもかかわらず、自らの判断で三塁で立ち止まってしまった。

不可解な判断で好機を潰したプレーに対し、地元放送局からは怒りや疑問の声が続出していた。デーブ・ロバーツ監督も不満げな姿を見せており、チーム内に不穏な空気が漂った。タッカーは4年2億4000万ドル（約393億円）の巨額契約を結んでドジャースに加入しているが、今季は走攻守にわたって本来の姿を見せられていない。

大谷の一打を無駄にする形となった“怠慢走塁”にファンも怒りを隠しきれなかった。「君が大嫌いだ！」「冗談でしょ？」「タッカーにはドジャースでプレーするだけの資格がない！」「なんてマヌケなんだ」「ただただ怠けてるだけだな!!」「本当にイライラする」「タッカーは見るに耐えない状態だ」「ドジャースよ、タッカーを放出しろ!!」「いい加減にしろ!!」「もうタッカーは擁護できないわ」といった声が寄せられていた。

タッカーの生還がなくても5回に勝ち越すことに成功したドジャースだが、その後ブルペン陣が崩れた。2点差の9回には大谷の右中間二塁打で1点差に迫るも、後続が打てず。結果的に1点が重くのしかかった。（Full-Count編集部）