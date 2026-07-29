【8月上旬も酷暑】各地で危険な暑さ 40℃以上の酷暑日も 台風次第では長期化も｜早期天候情報 #マニアック天気 #酷暑日 #高温に関する早期天候情報

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マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。