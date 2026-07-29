「はっ、うま！」「進化しすぎ」欧州で躍動する21歳日本人MFの圧巻ゴラッソに反響続々！「天才かよ」「次のW杯で見たい」
21歳の日本人アタッカーが、新シーズン初の公式戦で鮮烈な一撃を叩き込んだ。
オーストリア１部レッドブル・ザルツブルクに所属するMF北野颯太が、今季初の公式戦となったカップ戦１回戦のオバーワルト戦（７−１）でゴラッソをマーク。その華麗なゴールにファンから称賛の声が相次いでいる。
後半に途中出場した北野は80分、ペナルティエリア左でこぼれ球を拾うと、巧みなタッチで相手DFをかわして中央へ持ち出す。最後は右足を鋭く振り抜き、強烈なシュートを放つと、ボールは美しいカーブを描いてゴール右へ。GKが一歩も動けない鮮やかな一撃を披露した。
ザルツブルクの日本語版公式Xは７月28日、このスーパーゴールの映像を公開。卓越した個人技から生まれた一発に、日本のファンから「はっ、うま！颯太そんなん出来るの！」「天才かよ」「次のワールドカップで見たい選手の１人」「コース完璧すぎるて」「進化しすぎやぞ！」「めっちゃいいゴール」といった絶賛のコメントが続々と上がった。
海外で成長を続ける若きサムライの今後に期待は高まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「そんなん出来るの！」欧州で輝く若き日本人の衝撃弾！
オーストリア１部レッドブル・ザルツブルクに所属するMF北野颯太が、今季初の公式戦となったカップ戦１回戦のオバーワルト戦（７−１）でゴラッソをマーク。その華麗なゴールにファンから称賛の声が相次いでいる。
後半に途中出場した北野は80分、ペナルティエリア左でこぼれ球を拾うと、巧みなタッチで相手DFをかわして中央へ持ち出す。最後は右足を鋭く振り抜き、強烈なシュートを放つと、ボールは美しいカーブを描いてゴール右へ。GKが一歩も動けない鮮やかな一撃を披露した。
ザルツブルクの日本語版公式Xは７月28日、このスーパーゴールの映像を公開。卓越した個人技から生まれた一発に、日本のファンから「はっ、うま！颯太そんなん出来るの！」「天才かよ」「次のワールドカップで見たい選手の１人」「コース完璧すぎるて」「進化しすぎやぞ！」「めっちゃいいゴール」といった絶賛のコメントが続々と上がった。
海外で成長を続ける若きサムライの今後に期待は高まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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