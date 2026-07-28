東大卒の2人組YouTuber「東京大学恋愛学部」が26日、YouTubeチャンネルを更新。いちごが単独出演し、相方・あおいが不同意性交容疑で逮捕されたことを受けて謝罪した。当面は1人で活動を続けるという。

「東京大学恋愛学部」は、東大卒の2人が話題の動画を独断と偏見で斬るバラエティ企画を投稿し人気を博している。

動画冒頭で、いちごは「すでに報道をご覧になっている方もいるかと思いますが、今回、あおいが逮捕されました。動画をご覧になっている皆さまに大変なご心配、ご迷惑をおかけし、本当に申し訳ありません」と頭を下げた。

その後、用意した文書を読み上げる形で経緯を説明。「今回、僕自身は現場におらず、本人からまだ経緯なども聞けていない状況なので、現場で実際に何が起きたのか僕自身は把握していません」と前置きした上で、「22日の朝に電話があり、あおいが不同意性交の疑いで逮捕されたという知らせを受けました」と明かした。

また、「その時点では経緯も分からない状況だったので、弁護士を手配するなど友人としてできる限りの対応を続け、状況が落ち着いた本日26日にこの動画を撮っています」と説明。この3日間は弁護士の指導を受け、新規動画の投稿停止やコメント欄、各種SNSを閉鎖していたとし、「皆さまにご説明のないまま不安な時間を過ごさせてしまった。本当に申し訳ありません」と重ねて謝罪した。

事実関係については「率直に申し上げて、本件に関する事実がどうだったのか僕には分かりません。その場にもおらず、詳しい経緯も聞けていない状況だからです」と述べ、「報道の通り本人は否認しており、現在も捜査中の事案ですので、事実関係に関する言及は差し控えさせていただきます」とコメントした。

一方で、「中学時代から関わりがあり、今動画を一緒に撮っているような関係性の人間が、このような事態になってしまったこと、このような報道が出てしまったことが本当にショックで、残念に思っています」と複雑な胸中も吐露した。

最後には「あおいが今後どうなるか僕には分かりませんが、僕自身は当面1人になったとしても頑張っていきたいと思っています」と今後の活動方針を表明。「改めて、この度は皆さまに多大なご不安、ご迷惑をおかけいたしまして、本当に申し訳ございませんでした」と締めくくった。