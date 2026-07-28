近年、多発している農作物を畑から勝手に持ち去る窃盗事件。それを受けてか、今SNS上で注目を集めているのはこんな濡れ衣エピソード。



【写真】自分の畑でとうもろこしを収穫していただけなのに…

「こないだ、朝収穫してる忙しいときに声かけてきた奴らがいて、忙しいんだけどって言ってんのに「何やってんすか？」とか言って軽トラ覗き込んできたんで『もろこしとってんねん』って言ったら『被疑者はとうもろこしを収穫してると言ってます』って無線回されて大人数に囲まれた」



と自身の体験を紹介したのはキャベツおじさん（@farm3018）。



自分の畑で収穫作業していただけなのに近所の人が通報。警察に取り囲まれ、地主のところまで連行されてしまったというキャベツおじさん。



今回の出来事について、キャベツおじさんに話を聞いた。



ーー私服警官だったのでしょうか？



キャベツおじさん：普通に制服の人と、多分当直で寝てたからか黒いインナーTシャツの人もいました。投稿には朝と書いていますが、正確には深夜1時の出来事だったのでよく服装は見えてないです。



ーーどんな態度だったのでしょうか？



キャベツおじさん：警戒しつつも配慮がある感じで、むしろ印象は良かったです。声かけから状況確認や身分証確認をし、地主に確認してもらって解散という流れを計1時間くらいで済ませてもらいました。



近所の人もうちの畑を気にかけてくださってうれしい限りです。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



キャベツおじさん：とうもろこしは日の出から光合成を始め糖度を落とし始めます。そのため夜中に収穫を開始すると言うことが意外と一般の方にも知られていて驚きました。これからもおいしいとうもろこしをお客様にお届けできる様に精進して参ります。



◇ ◇



SNSユーザーたちから

「とうもろこし取ってる人は絶対邪魔しちゃダメ。収穫できる時間は朝だけだから」

「何で農家の人が通報されるんだと思ったけどこれアレか、『朝』の概念の違いか」

「もろこしとってんねん＝もろこし盗ってんねん、にも変換できるから、警察もずいぶん素直な作物泥棒だなあと思ったに違いない」

など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。なにかと世知辛い世の中。農家の方々はくれぐれもご用心いただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）