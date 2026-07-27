「実は間違っている？」実家の片付けでやってはいけない絶対NGな収納術5選
YouTubeチャンネル「【50代独身】あつこの穏やかに暮らしたい日々」が、「実家がカオス！絶対NGな収納術5選」と題したショート動画を公開した。動画では、出演者のあつこが実家の片付けにおいて陥りがちな間違った収納方法を紹介し、いくら収納しても片付かないという悩みを解決するための核心を突いたポイントを解説している。
あつこは「収納しているのに片付かない」という実家のカオスな状況を生み出す原因として、多くの人がやってしまいがちな5つの「NG収納術」を順番に提示していく。
1つ目のNG行動は「とりあえず押入れに突っ込む」ことだ。「見えない＝片付いた」と思い込みがちだが、それは根本的な解決ではないと指摘する。
続いて2つ目は「収納ボックスを大量購入」すること。衣装ケースなどの収納ボックスを、モノを減らす前に増やしてしまうと、さらにモノを溜め込む原因となり「逆効果」だと警告している。
3つ目のNGとして挙げたのは「床に直置き収納」だ。段ボールや荷物を床に直置きすることは、ホコリや湿気の温床となるだけでなく、虫を呼ぶ原因にもなると注意を促している。
4つ目は「使わない家電を捨てずに取っておく」ことである。画面には複数のヘアアイロンなどが映し出され、「いつか使うは一生来ません！」と力強く断言。思い切って手放すことの重要性を説いている。
最後の5つ目のNG行動は「親のモノを勝手に処分」すること。実家の片付けにおいては、親の所有物を無断で大量に捨てることはトラブルの元になるため、「思い出には敬意を」払うべきだと強調している。
親の思い出の品に配慮しつつ、まずはモノを減らし、不用意に収納グッズを増やさないことが実家の片付けを成功させる秘訣のようだ。これらのNG行動を避けることで、リバウンドを防ぎ、実家をスッキリとした快適な空間へと導く一助となるだろう。
あつこは「収納しているのに片付かない」という実家のカオスな状況を生み出す原因として、多くの人がやってしまいがちな5つの「NG収納術」を順番に提示していく。
1つ目のNG行動は「とりあえず押入れに突っ込む」ことだ。「見えない＝片付いた」と思い込みがちだが、それは根本的な解決ではないと指摘する。
続いて2つ目は「収納ボックスを大量購入」すること。衣装ケースなどの収納ボックスを、モノを減らす前に増やしてしまうと、さらにモノを溜め込む原因となり「逆効果」だと警告している。
3つ目のNGとして挙げたのは「床に直置き収納」だ。段ボールや荷物を床に直置きすることは、ホコリや湿気の温床となるだけでなく、虫を呼ぶ原因にもなると注意を促している。
4つ目は「使わない家電を捨てずに取っておく」ことである。画面には複数のヘアアイロンなどが映し出され、「いつか使うは一生来ません！」と力強く断言。思い切って手放すことの重要性を説いている。
最後の5つ目のNG行動は「親のモノを勝手に処分」すること。実家の片付けにおいては、親の所有物を無断で大量に捨てることはトラブルの元になるため、「思い出には敬意を」払うべきだと強調している。
親の思い出の品に配慮しつつ、まずはモノを減らし、不用意に収納グッズを増やさないことが実家の片付けを成功させる秘訣のようだ。これらのNG行動を避けることで、リバウンドを防ぎ、実家をスッキリとした快適な空間へと導く一助となるだろう。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
「離婚・大病・人間不信…波乱の人生を乗り越えてきた50代が、モノ屋敷の実家で“捨てられない母”と暮らしています。片付けと同居という二つの挑戦の中で、母と自分それぞれの心の動きに寄り添いながら、モノと心の両方をゆっくり整えていく過程を、等身大のままお届けしています。