実家がカオス…収納しているのに片付かない原因とは

片付けモチベUP！「全部捨てていい」と言われた荷物の山と向き合う50代の断捨離

「モノ屋敷の小さな縮図」実家のリビングを占拠するラックを片付けてスッキリ空間へ

チャンネル情報

「離婚・大病・人間不信…波乱の人生を乗り越えてきた50代が、モノ屋敷の実家で“捨てられない母”と暮らしています。片付けと同居という二つの挑戦の中で、母と自分それぞれの心の動きに寄り添いながら、モノと心の両方をゆっくり整えていく過程を、等身大のままお届けしています。