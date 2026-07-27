【ちいかわ】初の映画、ナガノ氏描き下ろし公開記念イラストに大反響「全員集合だぁー！」「泣けます」
公開から3日で興行収入22.4億円を記録
アニメ『ちいかわ』初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が24日公開したことを記念し、原作者・ナガノ氏による描き下ろしイラストが同日、アニメ公式Xにて公開された。27日時点で29万いいねを超える大きな反響が集まっている。
【画像】全員集合！ナガノ氏描き下ろした『ちいかわ』初の映画公開記念イラスト
イラストには、主人公・ちいかわをはじめ、今作を彩るキャラクターたちが勢ぞろい。「映画本日公開!!」というコメントとともに、島二郎の「だ…なッ!!」という一言も添えられた。
このイラストには、「先生とファンの皆さんと今日の日を迎えられる喜び 生きてて良かった!!」「全員集合だぁー！島二郎さんちゃんと後方センターに居てる」「おめでとうございます！」「かわいいがつまりすぎている！ありがとうございます」「なんか…これ見るだけで泣けます」と反響が殺到。
中には、今作を原作履修済み、鑑賞済みのファンから「意味が分かると怖い話すぎるだろ!!!!」「エンドロール観ずに帰る人結構いました 原作未読の方はご注意下さい」「絶対最後まで観て！」という注意喚起も寄せられていた。
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博している。
『日本キャラクター大賞』ではグランプリを獲得、また『日経トレンディ 2022年ヒット商品ベスト30』では『ちいかわ』関連商品が第2位にランクイン。2022年4月からテレビアニメが放送されている。
映画『ちいかわ』は、ナガノ氏が映画のために執筆した“セイレーン編”と呼ばれる長編ストーリーで、ちいかわたちが「特別な島」への招待状をもらい島合宿に行く物語が展開する。話数を追うごとにSNSのトレンドを賑わせていた、シリーズ屈指の人気エピソードが待望の映像化となり、ナガノ氏の完全監修でちいかわたちの冒険が描かれる。
全国447館（通常382館＋IMAX65館）で公開され、公開初日で9.9億円を突破。初日からの3日間の興行収入が22.4億円を記録した。
アニメ『ちいかわ』初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が24日公開したことを記念し、原作者・ナガノ氏による描き下ろしイラストが同日、アニメ公式Xにて公開された。27日時点で29万いいねを超える大きな反響が集まっている。
【画像】全員集合！ナガノ氏描き下ろした『ちいかわ』初の映画公開記念イラスト
イラストには、主人公・ちいかわをはじめ、今作を彩るキャラクターたちが勢ぞろい。「映画本日公開!!」というコメントとともに、島二郎の「だ…なッ!!」という一言も添えられた。
中には、今作を原作履修済み、鑑賞済みのファンから「意味が分かると怖い話すぎるだろ!!!!」「エンドロール観ずに帰る人結構いました 原作未読の方はご注意下さい」「絶対最後まで観て！」という注意喚起も寄せられていた。
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博している。
『日本キャラクター大賞』ではグランプリを獲得、また『日経トレンディ 2022年ヒット商品ベスト30』では『ちいかわ』関連商品が第2位にランクイン。2022年4月からテレビアニメが放送されている。
映画『ちいかわ』は、ナガノ氏が映画のために執筆した“セイレーン編”と呼ばれる長編ストーリーで、ちいかわたちが「特別な島」への招待状をもらい島合宿に行く物語が展開する。話数を追うごとにSNSのトレンドを賑わせていた、シリーズ屈指の人気エピソードが待望の映像化となり、ナガノ氏の完全監修でちいかわたちの冒険が描かれる。
全国447館（通常382館＋IMAX65館）で公開され、公開初日で9.9億円を突破。初日からの3日間の興行収入が22.4億円を記録した。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優