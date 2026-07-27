「結婚したのかと」「びっくりしたー!!」大原優乃の最新インスタにファン驚き
女優の大原優乃が26日にInstagramを更新。オフショットの中で笑顔で大きくなったお腹を抱える姿を披露すると、ファンから驚きの声が集まった。
【写真】大原優乃、ファンをビックリさせた写真
大原が「是非ご覧ください」と投稿したのは、29日に放送される『ファーストクライ 母子救命救急班』（日本テレビ系／毎週水曜22時）第4話からのオフショット。このドラマは華やかなセレブ病院を舞台に、母と子の命を守る母子救命救急班の奮闘を描くメディカル・エンターテインメント。片耳に難聴を抱えながらも卓越した技術を持つ産婦人科医・光井明希（比嘉愛未）が率いるチームが、危機に瀕した命に向き合い“最後の砦”として救命に挑む。29日放送の第4話にゲスト出演する大原は金も身寄りもない専門学生の妊婦・三浦恭子を演じる。
投稿には、大きなお腹で妊婦を演じる大原が、台本片手に笑顔を浮かべる様子が収められていて、ドラマについて「この役と向き合った日々は、私の心にも深く残っています」とつづっている。
彼女の投稿にファンからは「びっくりしたー!!妊婦さんなのかと思いました!!」「結婚したのかと」「一瞬本当にお子さんいるのかと思った！」などの反響が寄せられている。
■大原優乃（おおはら ゆうの）
1999年10月8日生まれ。鹿児島県出身。2009年11月、Dream5のメンバーとしてCDデビュー。2014年、テレビアニメ『妖怪ウォッチ』のエンディングテーマ「ようかい体操第一」「ダン・ダン ドゥビ・ズバー！」が大ヒット。近年は俳優として『ゆるキャン△』シリーズ（テレビ東京系）などの作品に出演している。
引用：「大原優乃」instagram（@yuno_ohara）
【写真】大原優乃、ファンをビックリさせた写真
大原が「是非ご覧ください」と投稿したのは、29日に放送される『ファーストクライ 母子救命救急班』（日本テレビ系／毎週水曜22時）第4話からのオフショット。このドラマは華やかなセレブ病院を舞台に、母と子の命を守る母子救命救急班の奮闘を描くメディカル・エンターテインメント。片耳に難聴を抱えながらも卓越した技術を持つ産婦人科医・光井明希（比嘉愛未）が率いるチームが、危機に瀕した命に向き合い“最後の砦”として救命に挑む。29日放送の第4話にゲスト出演する大原は金も身寄りもない専門学生の妊婦・三浦恭子を演じる。
彼女の投稿にファンからは「びっくりしたー!!妊婦さんなのかと思いました!!」「結婚したのかと」「一瞬本当にお子さんいるのかと思った！」などの反響が寄せられている。
■大原優乃（おおはら ゆうの）
1999年10月8日生まれ。鹿児島県出身。2009年11月、Dream5のメンバーとしてCDデビュー。2014年、テレビアニメ『妖怪ウォッチ』のエンディングテーマ「ようかい体操第一」「ダン・ダン ドゥビ・ズバー！」が大ヒット。近年は俳優として『ゆるキャン△』シリーズ（テレビ東京系）などの作品に出演している。
引用：「大原優乃」instagram（@yuno_ohara）