山天、アニメ声優に初挑戦 松井ケムリも参加『我々は宇宙人』新キャスト発表
櫻坂46の山天と、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが、長編アニメーション映画『我々は宇宙人』（9月25日公開）に声優として出演することが発表された。山は本作で声優に初挑戦する。主題歌は、上白石萌歌による音楽プロジェクト・adieuの新曲「ささくれ」に決定。漫画家の藤本タツキからも熱烈な応援コメントも寄せられた。
【動画】アニメーション映画『我々は宇宙人』本予告
本作は、2022年に「才能が潰されない世の中」を目指して誕生した映画レーベル「NOTHING NEW」が手掛ける初の長編アニメーション作品。今年の「第79回カンヌ国際映画祭」監督週間でワールドプレミア上映され、「アヌシー国際アニメーション映画祭2026」の長編コンペティション部門にも選出されるなど、公開前から国際的な注目を集めている。
企画・脚本・監督を務めるのは、YOASOBIの楽曲「優しい彗星」のミュージックビデオなどを手がけてきた門脇康平。音楽をYaffleが担当し、主人公の内気で平凡な青年・翼を坂東龍汰、人気者で特別な存在の暁太郎を岡山天音が演じる。
山が声を担当するのは、翼と家が近く、幼い頃から交流を続けてきたクラスメート・目黒小夏。風邪をひいた際には、互いの家に連絡帳を届け合う間柄だ。
櫻坂46の副キャプテンを務め、ファッション誌「ViVi」の専属モデルとしても活動する山は、初めてアニメーション映画のアフレコに挑戦。「最初は緊張もありましたが、作品に向き合う時間はとても刺激的で、たくさんの学びがありました」と収録を回想。「今までに見たことのない不思議な青春で、私も作品の世界観にどんどん引き込まれていきました。より多くの方にこの映画を届けられたらうれしいです」とコメントした。
門脇監督は、小夏のキャラクターについて「これから世に出るアニメ映画のヒロインとして、新時代のヒロイン像になってほしいという気持ちが強く、自分自身としても思い入れのある存在」と説明。
山のライブパフォーマンスや普段の活動を見て、「彼女こそ新時代のヒロイン像になるんじゃないか」と直感したことを明かしている。
一方、松井が演じるバタ原大は、翼の友達で屋上階にひみつ基地を作り、そこでひとり気ままに過ごしている人物。暁太郎の密かなファンでもある。
松井は「このような素晴らしい作品に参加させていただき、本当に光栄です」と喜び、「バタ原という人物の魅力が存分に伝わるように演じることを意識しました」と語った。
門脇監督によると、バタ原は「とにかく愛されてほしいキャラクター」。見た目の個性が強いため、声のキャスティングには特に悩んだという。
笑い声を聞くと思わずつられて笑ってしまうような声であることに加え、子ども時代から大人へと成長した人物としての説得力も必要だったといい、スタッフから松井の名前が挙がった際、「バタ原の姿を思い浮かべながら改めて声を聞いてみたら、あまりにもハマり役でびっくりした」と振り返っている。
また、小夏の子ども時代を、ドラマ『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』、映画『劇場版 ウルトラマンオーブ 絆の力、おかりします！』などに出演していた鈴木咲。幼少期のバタ原を、映画『おいしい給食 Road toイカメシ』『おいしい給食 炎の修学旅行』などに出演していた末永陽が担当する。
また、本作の主題歌が、上白石萌歌による音楽プロジェクト・adieuの新曲「ささくれ」に決定。本ポスターと本予告も解禁された。
『チェンソーマン』『ルックバック』などで知られる漫画家・藤本タツキも、本作に応援コメントを寄せた。
藤本は「『我々は宇宙人』、試写で見せてもらった後からずっと嫉妬しています」と率直な思いを告白。「物語の詳細、ネタバレを見る前に、どうか朝一で見に行ってほしいです」と呼びかけ、「僕は超超大大大好きな映画でした。絶対に何回も見に行きます！」と熱烈に称賛した。
■山天（櫻坂46）のコメント（全文）
『我々は宇宙人』で初めてアフレコに挑戦させていただきました。
最初は緊張もありましたが、作品に向き合う時間はとても刺激的で、たくさんの学びがありました。
このような素敵な作品に出会い、参加できたことを心から光栄に思います。
今までに見たことのない不思議な青春で、私も作品の世界観にどんどん引き込まれていきました。
より多くの方にこの映画を届けられたらうれしいです。
■松井ケムリのコメント（全文）
このような素晴らしい作品に参加させていただき本当に光栄です。ありがとうございます。
バタ原という人物の魅力が存分に伝わるように演じることを意識しました。みなさまぜひご覧ください。
■主題歌：adieuのコメント
『我々は宇宙人』の主題歌を担当することになり、adieuとして、初めて長編アニメーションの主題歌を担当させていただけるということで、とてもうれしい気持ちでいっぱいでした。門脇監督の初長編という大切な作品に関わるにあたり、直接お話を伺い、想いを受け取れたことも大きな励みになりました。
主題歌の「ささくれ」は作詞・作曲をYaffleさんが行ってくださっているのですが、ミニマムで繊細な歌い出しが特徴で、暗闇のエンドロールに自分の声がそっと流れ出す瞬間を意識しながら丁寧にレコーディングしました。
初めて本編を観た後は、しばらく放心状態になるほど、強く心を揺さぶられた作品でした。幼少期の描写や主人公2人の関係が自分の記憶を呼び起こし、涙が止まりませんでした。
adieuとして、この作品に精一杯寄り添わせていただいた大切な楽曲になっていますので、本編と合わせてぜひ楽しんでいただけるとうれしいです。多くの方にこの作品と主題歌「ささくれ」を届けられる日を心から楽しみにしています。
■藤本タツキの応援コメント（全文）
我々は宇宙人、試写で見せてもらった後からずっと嫉妬しています。物語の詳細、ネタバレを見る前に、どうか朝一で見に行ってほしいです。僕は超超大大大好きな映画でした。絶対に何回も見に行きます！
【動画】アニメーション映画『我々は宇宙人』本予告
本作は、2022年に「才能が潰されない世の中」を目指して誕生した映画レーベル「NOTHING NEW」が手掛ける初の長編アニメーション作品。今年の「第79回カンヌ国際映画祭」監督週間でワールドプレミア上映され、「アヌシー国際アニメーション映画祭2026」の長編コンペティション部門にも選出されるなど、公開前から国際的な注目を集めている。
山が声を担当するのは、翼と家が近く、幼い頃から交流を続けてきたクラスメート・目黒小夏。風邪をひいた際には、互いの家に連絡帳を届け合う間柄だ。
櫻坂46の副キャプテンを務め、ファッション誌「ViVi」の専属モデルとしても活動する山は、初めてアニメーション映画のアフレコに挑戦。「最初は緊張もありましたが、作品に向き合う時間はとても刺激的で、たくさんの学びがありました」と収録を回想。「今までに見たことのない不思議な青春で、私も作品の世界観にどんどん引き込まれていきました。より多くの方にこの映画を届けられたらうれしいです」とコメントした。
門脇監督は、小夏のキャラクターについて「これから世に出るアニメ映画のヒロインとして、新時代のヒロイン像になってほしいという気持ちが強く、自分自身としても思い入れのある存在」と説明。
山のライブパフォーマンスや普段の活動を見て、「彼女こそ新時代のヒロイン像になるんじゃないか」と直感したことを明かしている。
一方、松井が演じるバタ原大は、翼の友達で屋上階にひみつ基地を作り、そこでひとり気ままに過ごしている人物。暁太郎の密かなファンでもある。
松井は「このような素晴らしい作品に参加させていただき、本当に光栄です」と喜び、「バタ原という人物の魅力が存分に伝わるように演じることを意識しました」と語った。
門脇監督によると、バタ原は「とにかく愛されてほしいキャラクター」。見た目の個性が強いため、声のキャスティングには特に悩んだという。
笑い声を聞くと思わずつられて笑ってしまうような声であることに加え、子ども時代から大人へと成長した人物としての説得力も必要だったといい、スタッフから松井の名前が挙がった際、「バタ原の姿を思い浮かべながら改めて声を聞いてみたら、あまりにもハマり役でびっくりした」と振り返っている。
また、小夏の子ども時代を、ドラマ『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』、映画『劇場版 ウルトラマンオーブ 絆の力、おかりします！』などに出演していた鈴木咲。幼少期のバタ原を、映画『おいしい給食 Road toイカメシ』『おいしい給食 炎の修学旅行』などに出演していた末永陽が担当する。
また、本作の主題歌が、上白石萌歌による音楽プロジェクト・adieuの新曲「ささくれ」に決定。本ポスターと本予告も解禁された。
『チェンソーマン』『ルックバック』などで知られる漫画家・藤本タツキも、本作に応援コメントを寄せた。
藤本は「『我々は宇宙人』、試写で見せてもらった後からずっと嫉妬しています」と率直な思いを告白。「物語の詳細、ネタバレを見る前に、どうか朝一で見に行ってほしいです」と呼びかけ、「僕は超超大大大好きな映画でした。絶対に何回も見に行きます！」と熱烈に称賛した。
■山天（櫻坂46）のコメント（全文）
『我々は宇宙人』で初めてアフレコに挑戦させていただきました。
最初は緊張もありましたが、作品に向き合う時間はとても刺激的で、たくさんの学びがありました。
このような素敵な作品に出会い、参加できたことを心から光栄に思います。
今までに見たことのない不思議な青春で、私も作品の世界観にどんどん引き込まれていきました。
より多くの方にこの映画を届けられたらうれしいです。
■松井ケムリのコメント（全文）
このような素晴らしい作品に参加させていただき本当に光栄です。ありがとうございます。
バタ原という人物の魅力が存分に伝わるように演じることを意識しました。みなさまぜひご覧ください。
■主題歌：adieuのコメント
『我々は宇宙人』の主題歌を担当することになり、adieuとして、初めて長編アニメーションの主題歌を担当させていただけるということで、とてもうれしい気持ちでいっぱいでした。門脇監督の初長編という大切な作品に関わるにあたり、直接お話を伺い、想いを受け取れたことも大きな励みになりました。
主題歌の「ささくれ」は作詞・作曲をYaffleさんが行ってくださっているのですが、ミニマムで繊細な歌い出しが特徴で、暗闇のエンドロールに自分の声がそっと流れ出す瞬間を意識しながら丁寧にレコーディングしました。
初めて本編を観た後は、しばらく放心状態になるほど、強く心を揺さぶられた作品でした。幼少期の描写や主人公2人の関係が自分の記憶を呼び起こし、涙が止まりませんでした。
adieuとして、この作品に精一杯寄り添わせていただいた大切な楽曲になっていますので、本編と合わせてぜひ楽しんでいただけるとうれしいです。多くの方にこの作品と主題歌「ささくれ」を届けられる日を心から楽しみにしています。
■藤本タツキの応援コメント（全文）
我々は宇宙人、試写で見せてもらった後からずっと嫉妬しています。物語の詳細、ネタバレを見る前に、どうか朝一で見に行ってほしいです。僕は超超大大大好きな映画でした。絶対に何回も見に行きます！