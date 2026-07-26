住宅ローンと教育費の負担が重く、気付けば50代で夫婦の貯蓄は「300万円」ほどしかありません…。夫は「退職金と年金があるから何とかなる」と言いますが、このままでは“老後貧乏”まっしぐらでしょうか？

50代夫婦で貯蓄300万円はどのくらいの水準？

50代は、老後資金づくりのラストスパートともいえる年代です。しかし、住宅ローンや教育費などの支出が大きく、十分に貯蓄できていない家庭も珍しくありません。

金融経済教育推進機構（J-FLEC）の「家計の金融行動に関する世論調査（2025年）」によると、50歳代の二人以上世帯における金融資産保有額は、平均値が1908万円、中央値が700万円となっています。平均値は一部の高額資産保有世帯の影響を受けやすいため、実際の家計状況を把握する際は中央値が参考になります。

夫婦の貯蓄が300万円という状況は、中央値の700万円を大きく下回る水準です。そのため、老後資金という観点では余裕があるとは言いにくいでしょう。

ただし、貯蓄額だけで老後の暮らしが決まるわけではありません。退職金の見込み額や企業年金の有無、持ち家か賃貸かなどによって必要な資金は変わります。それでも、病気や住宅の修繕など想定外の支出が発生した場合、貯蓄が少ないほど家計への影響が大きくなるため、早めの備えが重要です。



年金と退職金だけで老後生活は足りるとは限らない

「年金と退職金があるから何とかなる」と考える人もいるかもしれません。しかし、老後は毎月の生活費が継続してかかるため、実際の家計収支を知っておくことが大切です。

総務省統計局「家計調査報告［家計収支編］2025年（令和7年）平均結果の概要」によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯では、1ヶ月当たりの実収入は25万4395円である一方、消費支出は26万3979円、税金や社会保険料などの非消費支出は3万2850円となっています。

その結果、毎月の家計収支は4万2434円の赤字となっており、不足分は貯蓄の取り崩しなどで補っている実態があります。仮に毎月4万円程度の赤字が20年間続けば、不足額は1000万円近くになります。さらに、医療費や介護費、住宅のリフォーム費用などが発生すれば、必要なお金はさらに増える可能性があります。

また、退職金の有無や支給額は企業や勤続年数、退職理由などによって異なり、転職歴や勤務先によっては期待した金額を受け取れないケースもあります。退職金は一度受け取れば減っていく資金であり、毎月支給される収入ではありません。

そのため、「退職金と年金があるから安心」と考えるのではなく、老後の収支を具体的に試算することが大切です。



老後貧乏を避けるために今からできること

貯蓄が300万円程度だからといって、必ず老後貧乏になるわけではありません。50代からでも家計を見直し、老後資金を増やせる可能性は十分あります。

まず取り組みたいのは、住宅ローンの返済計画や毎月の固定費の見直しです。通信費や保険料、利用頻度の低いサブスクリプションサービスなどを整理するだけでも、年間では数万円から十数万円の節約につながることがあります。

また、夫婦で退職金の見込み額や年金の受給予定額を確認し、老後の家計をシミュレーションしてみましょう。不足が見込まれる場合は、定年後も無理のない範囲で働く、資産運用を活用するなど、早めに対策を考えることで選択肢が広がります。

老後資金は「いくら必要か」だけではなく、「毎月いくら不足する可能性があるのか」を把握することが重要です。現状を数字で確認することで、不安を具体的な行動へと変えやすくなるでしょう。



まとめ

50代で夫婦の貯蓄が300万円という状況は、J-FLECの調査で示された中央値700万円と比べても少ない水準です。また、総務省統計局の家計調査では、65歳以上の夫婦のみの無職世帯は毎月赤字となる傾向が示されており、年金だけで生活費をすべて賄うのは簡単ではありません。

だからこそ、「退職金と年金があるから大丈夫」と楽観視するのではなく、退職金の見込み額や年金額、毎月の支出を確認し、老後の家計を具体的にシミュレーションすることが大切です。

50代はまだ対策を始められる年代です。今から家計を見直し、無理のない範囲で貯蓄や資産形成を進めることで、老後への不安を少しずつ減らしていくことができるでしょう。



出典

金融経済教育推進機構（J-FLEC） 家計の金融行動に関する世論調査 2025年 二人以上世帯 各種分類別データ（令和7年） 4 金融資産保有額（金融資産を保有していない世帯を含む）

総務省統計局 家計調査報告［家計収支編］2025年（令和7年）平均結果の概要 II 総世帯及び単身世帯の家計収支＜参考4＞65歳以上の無職世帯の家計収支（二人以上の世帯・単身世帯） 図1 65歳以上の夫婦のみの無職世帯（夫婦高齢者無職世帯）の家計収支 －2025年－（18ページ）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー