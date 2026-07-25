ライフさん、お部屋が垢抜けました
YouTubeチャンネル「60歳からの幸せライフ」が「【シニアライフ60代】シンプルライフ、丁寧な暮らし、美しい部屋、スッキリ暮らす」と題した動画を公開しました。本動画では、高価な家具を購入しなくても、手持ちのアイテムでお部屋を垢抜けた印象に見せるための3つのテクニックが紹介されています。
動画の冒頭でライフさんは、インテリア雑誌に登場するような素敵な部屋作りに憧れつつも、高価なアイテムを揃えるのはハードルが高いと感じる人に向けて「諦めることはありません」とメッセージを送っています。手頃なアイテムの工夫次第でおしゃれな部屋は実現できるとし、具体的な3つのテクニックを解説しました。
1つ目のポイントは「入り口の対角を見せ場に」すること。部屋に入った瞬間に視界に入る対角線上のスペースは、空間の印象を左右する重要な場所です。そこに一番見せたいお気に入りの物を厳選して配置することで、スッキリとした美しい印象を作り出せると説明しています。
2つ目は「三角形の法則」の活用です。物を飾る際、高さの異なるアイテムを大中小の3つ揃え、立体的な三角形を作るように配置します。この高低差が空間にメリハリを生み、インテリア全体がバランス良くまとまると表現しています。動画内でも植物やキャンドルを使った実践例が示されています。
3つ目は「間接照明を利用する」テクニックです。備え付けの主照明を消し、間接照明の柔らかい光を取り入れることで、部屋の雰囲気をガラッとオシャレに変えることができます。また、間接照明はデザイン性の高いものも多いため、日中点灯していない時でもオブジェとしてお部屋を引き立ててくれると魅力を伝えています。
動画で紹介された3つのテクニックは、どれも今すぐ自宅で試すことができる実用的なアイデアばかりです。お金をかけずにお部屋をワンランク上の空間にアップデートしたい方は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
動画の冒頭でライフさんは、インテリア雑誌に登場するような素敵な部屋作りに憧れつつも、高価なアイテムを揃えるのはハードルが高いと感じる人に向けて「諦めることはありません」とメッセージを送っています。手頃なアイテムの工夫次第でおしゃれな部屋は実現できるとし、具体的な3つのテクニックを解説しました。
1つ目のポイントは「入り口の対角を見せ場に」すること。部屋に入った瞬間に視界に入る対角線上のスペースは、空間の印象を左右する重要な場所です。そこに一番見せたいお気に入りの物を厳選して配置することで、スッキリとした美しい印象を作り出せると説明しています。
2つ目は「三角形の法則」の活用です。物を飾る際、高さの異なるアイテムを大中小の3つ揃え、立体的な三角形を作るように配置します。この高低差が空間にメリハリを生み、インテリア全体がバランス良くまとまると表現しています。動画内でも植物やキャンドルを使った実践例が示されています。
3つ目は「間接照明を利用する」テクニックです。備え付けの主照明を消し、間接照明の柔らかい光を取り入れることで、部屋の雰囲気をガラッとオシャレに変えることができます。また、間接照明はデザイン性の高いものも多いため、日中点灯していない時でもオブジェとしてお部屋を引き立ててくれると魅力を伝えています。
動画で紹介された3つのテクニックは、どれも今すぐ自宅で試すことができる実用的なアイデアばかりです。お金をかけずにお部屋をワンランク上の空間にアップデートしたい方は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
またここで、お会いできたらうれしいです
youtube.com/@60歳からの幸せライフ YouTube