28歳女性、後輩と交際0日婚 スナックで出会った男性「君、結婚してあげなさい」→後輩「いいですよ」その日に婚姻届入手 『探偵！ナイトスクープ』でキューピット探し
きょう24日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）では、真栄田賢探偵が「交際0日婚のキューピッドを探して」を調査する。
【動画】男性の一言で交際0日婚した夫妻
依頼者は、京都府の女性（28）。昨年の3月31日に、大学時代のサークルの後輩男子2人と卒業してから5年ぶりに食事に行った時のこと。彼らとは、それほど親しい関係でもなかったのだが、久しぶりに3人で会うことになった。食事の後、たまたま入った新宿・歌舞伎町のスナックで、隣の席にいた見ず知らずのおじさんが気さくに話しかけてくれた。会話の中で、おじさんが依頼者に「結婚願望はあるの？」とたずね、「めちゃくちゃあります」と答えると、隣に座っていた後輩の一人に向かって「君、結婚してあげなさい」と言ったのだという。
すると、その後輩は「いいですよ」とまさかの返答。ここまでは、よくある酒の上での与太話だが、スナックを出たあと、その後輩は「婚姻届、買いに行きますか？」と言ってきたのだ。そして依頼者たちは婚姻届がついているゼクシィをコンビニで購入し、その場で記入。いわば、交際0日婚。
さすがにその日に提出することはなかったが、その5日後に初デート。そして、すぐさま結婚式場の下見をし、翌週には新居を決めた帰りに両親への挨拶も済ませ、再会して2ヶ月で2人の新生活がスタートした。
スナックで出会った見ず知らずのおじさんの一言で、依頼者の人生は大きく変わった。よく考えると人生最大のキューピッドであるその方に、結婚の報告ができていない。しかし、どこの誰かも分からない。そこで、おじさんを探してもらえないだろうか、というもの。
当初、3人とも互いに恋愛感情はなし。が依頼者は周りが次々と結婚し遊んでくれる人がいなくなり、好きな人もできず…ただ結婚願望だけは強かった。片や、おじさんに勧められた後輩のカンタさんはホストとして働いていてヒモ状態。彼も同じく「結婚したい。真人間になりたい」と思っていたという。そこで全ての歯車がかみ合った。2人は2ヶ月間の心の動きや状況を赤裸々に告白する。現在、依頼者は妊娠中。そこへ、おじさんが現れ…。
このほか、竹山隆範探偵「名脇役・長江英和のラップを作りたい」、桂二葉探偵「世のおじさんは50ｍ何秒で走れる？」を届ける。
【動画】男性の一言で交際0日婚した夫妻
依頼者は、京都府の女性（28）。昨年の3月31日に、大学時代のサークルの後輩男子2人と卒業してから5年ぶりに食事に行った時のこと。彼らとは、それほど親しい関係でもなかったのだが、久しぶりに3人で会うことになった。食事の後、たまたま入った新宿・歌舞伎町のスナックで、隣の席にいた見ず知らずのおじさんが気さくに話しかけてくれた。会話の中で、おじさんが依頼者に「結婚願望はあるの？」とたずね、「めちゃくちゃあります」と答えると、隣に座っていた後輩の一人に向かって「君、結婚してあげなさい」と言ったのだという。
さすがにその日に提出することはなかったが、その5日後に初デート。そして、すぐさま結婚式場の下見をし、翌週には新居を決めた帰りに両親への挨拶も済ませ、再会して2ヶ月で2人の新生活がスタートした。
スナックで出会った見ず知らずのおじさんの一言で、依頼者の人生は大きく変わった。よく考えると人生最大のキューピッドであるその方に、結婚の報告ができていない。しかし、どこの誰かも分からない。そこで、おじさんを探してもらえないだろうか、というもの。
当初、3人とも互いに恋愛感情はなし。が依頼者は周りが次々と結婚し遊んでくれる人がいなくなり、好きな人もできず…ただ結婚願望だけは強かった。片や、おじさんに勧められた後輩のカンタさんはホストとして働いていてヒモ状態。彼も同じく「結婚したい。真人間になりたい」と思っていたという。そこで全ての歯車がかみ合った。2人は2ヶ月間の心の動きや状況を赤裸々に告白する。現在、依頼者は妊娠中。そこへ、おじさんが現れ…。
このほか、竹山隆範探偵「名脇役・長江英和のラップを作りたい」、桂二葉探偵「世のおじさんは50ｍ何秒で走れる？」を届ける。