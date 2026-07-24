マーリンズ入団会見「テレビで見て育ったイチローさんと同じユニホームを」

マーリンズと契約を結んだ佐々木麟太郎内野手（スタンフォード大）が23日（日本時間24日）、本拠地マイアミのローンデポ・パークで入団記者会見に臨み、かつて同球団に所属したレジェンド、イチロー氏（現マリナーズ会長付特別補助兼インストラクター）への深い敬意と憧れを口にした。

会見場となったローンデポ・パークは、イチロー氏が2015年から3シーズンプレーし、メジャー通算3000安打の大偉業を達成した思い出の地。佐々木は「テレビで見て育ったイチローさんと同じ球団のユニホームを着られることをすごく誇りに思う」と胸を張った。

日米で偉大な足跡を残した先人の背中を追い、佐々木自身も日本の高校から米大学を経て直接メジャー球団の傘下へ飛び込む異例の道を選んだ。「イチローさんがここでプレーしていたからこそ、今自分がここにいられることにも感謝している」と歴史の重みを感じ取った様子だ。

「どの選択肢も素晴らしいものでしたが、僕の夢は一日も早くメジャーリーグで活躍することです。マーリンズが素晴らしい機会と育成プランを示してくれたことが一番の理由です。マイアミという街も非常に気に入っています」。レジェンドが刻んだ偉大な系譜に新たな1ページを書き加えるべく、夢のメジャー昇格へ挑む。（小谷真弥 / Masaya Kotani）