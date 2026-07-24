気になる旅を深掘りするシリーズで今回、取り上げるのは「韓国フェリー旅」だ。かつては汚い・狭い・ぎゅうぎゅう詰めで雑魚寝のイメージもあった。それが今や、ホテルのように個室が標準となり快適性が格段に上がっている。移動と宿泊を兼ねれば節約にもつながる。乗船記で、飛行機の旅とは違う楽しみを解説しよう。（ライター 前林広樹）

ソウルは飽きた人にもおすすめ

韓国・釜山フェリー旅

飛行機は燃油サーチャージが上がって高い……でも、どこか遠くへ行きたい……そんな人におすすめしたいのが「船旅」だ。船旅といっても何十万〜何百万円もする豪華客船ではなく、かといって狭いスペースに雑魚寝するようなフェリーでもない。

実は、今どきのフェリーは昔の汚い・狭いイメージを払拭し、個室が多く、レストランや大浴場も付いている。何より、移動と宿泊を兼ねているので、タイパ・コスパがいい。老若男女問わず快適な旅の選択肢になる。国内移動のみならず、海外も行ける。

そこで今回は、日本から韓国へ行ける国際フェリーを紹介したい。現在、大阪〜釜山のサンスターライン（船名「パンスタークルーズ」）、福岡・博多〜釜山のカメリアライン（船名「ニューかめりあ」）、山口・下関〜釜山の関釜フェリー（日本船名「はまゆう」韓国船名「星希ソンヒ」）がある。

筆者はまず東京からLCC（格安航空）で釜山へ飛び、観光やグルメを楽しんだ後、釜山から福岡に向かうニューかめりあで帰国したので、写真を交えて詳しい乗船記をお伝えしよう（2026年3月乗船）。

同航路は福岡→釜山が約6時間（日中）、釜山→福岡が約9時間30分（夜出発・翌朝到着）と、飛行機に比べると時間はかかる。しかし、フェリーは自席に縛られることなく自由にゆったり過ごせること、夜出発・朝到着なら宿泊も兼ねるのが、飛行機にはない大きなメリットだ。なお、この航路は以前、JR九州系の高速船があったが、現在は運航していない。

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