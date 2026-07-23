マーベルアニメ『X-Men ’97』待望の日本語吹替版が7月23日より配信開始

Disney+ (ディズニープラス)にて独占配信中のマーベル最新アニメーションシリーズ『X-Men ’97』。本作の日本語吹替版の配信が決定した。シーズン1の吹替版は7月23日（木）より、シーズン2は8月下旬より配信がスタートする。



歴代ナンバーワンの高評価！世界を守るミュータント集団の戦い

世界中に衝撃と感動を巻き起こす超大作を数多く生み出し、エンターテイメント史を塗り替えてきたマーベルが贈る最新アニメーションシリーズ『X-Men ’97』。全米最大手の映画批評家サイトのRotten Tomatoesで批評家スコア99パーセント（7月22日時点）とマーベル作品の中でも歴代ナンバーワンのスコアを記録している本作は、突然変異によって特殊な能力を持って生まれたミュータント集団X-MENの活躍を描く物語だ。

異質な力を持って生まれたせいで、人間たちから疎外されてきた“ミュータント”。世界に居場所がないミュータントが多数いる一方、その強大な能力を使い人間を支配しようとするミュータントも現れ、人間との関係性は悪化していく。そんななか、ミュータントに対する世界の偏見をなくすために戦い続けている集団がX-MENだ。人間から嫌われ恐れられようとも、力強さと切なさを携えて、多彩な異能を駆使して世界を守る。

豪華声優陣が集結！個性豊かなキャラクターたちに息を吹き込む

今回、SNS等でのファンの熱い期待に応える形で待望の日本語吹替版の配信が決定。個性豊かなX-MENのメンバーたちに、時にダイナミックに時にエモーショナルに息を吹き込む声優陣が一挙に公開された。

まずは、両目から赤いエネルギービームを放つX-MENのリーダー格のサイクロップス（最上嗣生）。普段は周囲に危害を加えないよう、サングラスをかけて能力を抑えている。続いて、中心的役割を担うことも多いのが、強力なテレパシー能力と念動力を持つジーン・グレイ（清水はる香）。真っ白な髪の毛が印象的なストーム（倉田葉子）は、雷や雨など天候を自在に操る力を持ち、最強格としてチームを導く。そして、鋭い爪や超人的な力に加え再生能力・免疫力も備える最強キャラクターのウルヴァリン（マルヤマタケシ）。全身を青い毛に覆われたビジュアルが特徴のビースト（佐藤晴男）は、複数の博士号を持つ超有能な科学者でありながら、常人を遥かに超えた力や俊敏さと持久力も併せ持つ。

さらに、太陽エネルギーを吸収し体力へ変換できるサンスポット（新祐樹）、物体に破壊的なエネルギーを込められるガンビット（ふくまつ進紗）、触れるだけで人のエネルギーと記憶を吸収できるローグ（志田有彩）、エネルギーを吸収する能力を持つビショップ（佐藤晴男）、変身能力を誇るモーフ（石上裕一）、カラフルなエネルギーを生成できるという異色の力を持つジュビリー（世戸さおり）、ハイテク武器を駆使する戦士ケーブル（浦山迅）も登場。多彩な力を誇るX-MENの戦いに注目だ。

物語の鍵を握る重要人物と最強の敵も登場

メンバーにとどまらず、X-MENの創設者であり司令官的な存在、チャールズ・エグゼビアことプロフェッサーX（佐々木省三）も登場。規格外のテレパシー能力を持つが、現在は第一線を退いている。人間との共生を目指すプロフェッサーXと思想の違いで度々衝突するのが、磁力を支配し金属を自在に操る能力を持った過激派、エリック・レーンシャーことマグニートー（浦山迅）だ。ミュータントが人間に代わって世界を支配する種になることを望んでいるが…？

本作にはまさかのサプライズキャラクターも多数登場し、ファンに驚きと歓喜をもたらしている。そして現在毎週水曜に配信中のシーズン2では、X-MENに最大級の脅威が襲来。その筆頭が最古最強のミュータント、“神”アポカリプス（江頭宏哉）だ。もはや全能とも言えるアポカリプスに立ち向かうべく、過去・現在・未来のあらゆる時を戦場に変えながら、圧巻のスケールでの戦いが巻き起こっていく。

1992年から数年にわたり全5シーズンが全米で放映され、人気を博したアニメーションシリーズ『X-Men』の最新作。当時のテイストを受け継いだアニメーションタッチや音楽が、新たな物語で蘇る。果たして、激しい戦いの先に“ミュータントと人間の共存”は本当にあるのか。

『X-Men ’97』配信情報

『X-Men ’97』はディズニープラスにてシーズン1〜2独占配信中（シーズン2は毎週水曜1話ずつ配信中）。日本語吹替版はシーズン1は7月23日（木）より、シーズン2は8月下旬より配信開始。（海外ドラマNAVI）

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