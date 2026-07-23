宝塚出身女優・花乃まりあとの“禁断愛”が報じられた俳優・三山凌輝。波紋が広がるなか、三山の“女性遍歴”に注目が集まっている。

「7月22日、『文春オンライン』が、三山さんと花乃さんの“不適切な関係”を報じました。すると同日、あるXアカウントが、花乃さんを含め、これまで熱愛が報じられた女性たちの写真を並べ、《三山凌輝の好みがいまいちよくわからない》と投稿。このポストが拡散されると、X上では『三山のタイプ』をめぐる考察が始まったのです」（芸能記者）

例えば

《好みのタイプなんていない》

《多分お金だと思うよ》

といった考察が相次ぎ、“三山凌輝の好み論争”が過熱している。

「三山さんに最初の熱愛報道が出たのは2021年。『FLASH』が、当時“Z世代のカリスマ”と呼ばれた山之内すずさんとの“3連泊愛”をスクープしました。映画『人狼ゲーム』での共演がきっかけとされ、その後、2人は自然消滅したとみられています。こうした女性遍歴を振り返ると、『好みが分からない』という声が出るのも必然かもしれません」（同前）

その後も、タイプの振れ幅はさらに広がっていく。

「2023年には、セクシーなルックスと整形を公言することでも知られる実業家でインフルエンサーのRちゃんとの交際が発覚。三山さんは彼女に総額約1億円を貢がせたとされ、“1億円いただき男子”とまで呼ばれる事態となりました。

さらに2025年には趣里さんとの結婚を発表し、第1子が誕生。そして今回、不適切な関係が報じられた相手は、“宝塚の綾瀬はるか”と呼ばれた元トップ娘役の花乃さんです。

親しみやすい山之内さん、セクシーなRちゃん、華奢な趣里さん、正統派美人の花乃さんーー。見た目も年齢も雰囲気もバラバラで、『好み』は見えてきません。むしろ共通しているのは、それぞれの分野で人気や知名度、経済力を持つ女性ばかりという点ですね。いずれの場合でも三山さんに一貫しているのは、交際タイミングの悪さです。山之内さんとの交際が発覚したのはBE:FIRSTのオーディション期間中で、『プロ意識に欠ける』との批判を浴びました。また、Rちゃんとの交際中にも別の女性との浮気が報じられ、趣里さんとの結婚もRちゃん騒動の余波が続く中での発表でした」（芸能プロ関係者）

Xでは《女なら誰でもいいんかい》という厳しい声も見られる。好きになった人がタイプとはよく言うがーー。