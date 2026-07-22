火も包丁も不要！レンチン3分半で完成する1食115円・163kcalの超コスパ痩せ飯「キャベ豚ポン酢」
料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「2食163kcal＆115円！レンチンでキャベツが消える”キャベ豚ポン酢”が神レベルの美味さだった！」と題した動画を公開しました。動画では、安くて美味しく、ダイエットにも最適な「キャベ豚ポン酢」の作り方を紹介しています。
しらっちは、夏に向けて痩せたい人にぴったりのレシピとして、キャベツとしゃぶしゃぶ用の豚ロースを使った料理を紹介。包丁を使わず、ピーラーで山盛りにしたキャベツに酒と鶏ガラスープの素をかけ、豚ロースを広げてのせます。「肉と肉が引っ付くことがない」ように一つずつ敷き詰めるのがポイントで、ふんわりラップをかけて電子レンジで加熱します。
続いて、ポン酢、ほんだし、おろしニンニク、柚子胡椒、大葉、ゴマを混ぜ合わせてタレを作ります。ニンニクと柚子胡椒がダマにならないよう、しっかり混ぜ合わせるのがコツだと伝授しました。
完成した「キャベ豚ポン酢」を実食すると、一口食べて「めちゃめちゃ美味い」と感動の表情。「キャベツ1/4玉が秒で消えますね」と絶賛し、柚子胡椒の爽やかさとニンニクのパンチが効いたタレの美味しさを熱弁しました。1食わずか163kcalで、約115円という圧倒的なコストパフォーマンスも魅力です。
火を使わずに電子レンジだけで完結する超簡単レシピ。キャベツを大量消費したい時や、罪悪感のない食事を楽しみたい時に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・キャベツ 1/4玉
・豚ロース（しゃぶしゃぶ用） 50g
・酒 大さじ2
・鶏ガラスープの素 小さじ1/2
・ポン酢 大さじ4
・ほんだし 小さじ1/2
・おろしニンニク 小さじ1/2
・柚子胡椒 小さじ1/2
・大葉 適量
・ゴマ 適量
［作り方］
1. キャベツ1/4玉をピーラーで千切りにして皿に盛る。
2. 千切りキャベツの上に、酒と鶏ガラスープの素をかける。
3. 豚ロースをお互いがくっつかないようにキャベツの上に敷き詰める。
4. ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で3分半加熱する。火が通り切っていない場合は30秒ほど追加で加熱する。
5. ボウルにポン酢、ほんだし、おろしニンニク、柚子胡椒、大葉、ゴマを入れ、ダマにならないように混ぜ合わせてタレを作る。
6. 加熱したキャベツと豚肉にタレをかけたら完成。
しらっちは、夏に向けて痩せたい人にぴったりのレシピとして、キャベツとしゃぶしゃぶ用の豚ロースを使った料理を紹介。包丁を使わず、ピーラーで山盛りにしたキャベツに酒と鶏ガラスープの素をかけ、豚ロースを広げてのせます。「肉と肉が引っ付くことがない」ように一つずつ敷き詰めるのがポイントで、ふんわりラップをかけて電子レンジで加熱します。
続いて、ポン酢、ほんだし、おろしニンニク、柚子胡椒、大葉、ゴマを混ぜ合わせてタレを作ります。ニンニクと柚子胡椒がダマにならないよう、しっかり混ぜ合わせるのがコツだと伝授しました。
完成した「キャベ豚ポン酢」を実食すると、一口食べて「めちゃめちゃ美味い」と感動の表情。「キャベツ1/4玉が秒で消えますね」と絶賛し、柚子胡椒の爽やかさとニンニクのパンチが効いたタレの美味しさを熱弁しました。1食わずか163kcalで、約115円という圧倒的なコストパフォーマンスも魅力です。
火を使わずに電子レンジだけで完結する超簡単レシピ。キャベツを大量消費したい時や、罪悪感のない食事を楽しみたい時に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・キャベツ 1/4玉
・豚ロース（しゃぶしゃぶ用） 50g
・酒 大さじ2
・鶏ガラスープの素 小さじ1/2
・ポン酢 大さじ4
・ほんだし 小さじ1/2
・おろしニンニク 小さじ1/2
・柚子胡椒 小さじ1/2
・大葉 適量
・ゴマ 適量
［作り方］
1. キャベツ1/4玉をピーラーで千切りにして皿に盛る。
2. 千切りキャベツの上に、酒と鶏ガラスープの素をかける。
3. 豚ロースをお互いがくっつかないようにキャベツの上に敷き詰める。
4. ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で3分半加熱する。火が通り切っていない場合は30秒ほど追加で加熱する。
5. ボウルにポン酢、ほんだし、おろしニンニク、柚子胡椒、大葉、ゴマを入れ、ダマにならないように混ぜ合わせてタレを作る。
6. 加熱したキャベツと豚肉にタレをかけたら完成。
YouTubeの動画内容
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