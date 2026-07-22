料理チャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ🍳」直伝！大人気の「もやしナムル」
料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「2食122kcal＆65円！もやし料理の最適解"わかめたっぷりもやしナムル"が神レベルのウマさだった！」と題した動画を公開しました。暑い夏の時期に火を使わず、電子レンジだけで簡単に作れるコスパ最強のレシピを紹介しています。
動画で紹介されているのは、TikTokで約90万回再生されたという「わかめたっぷりもやしナムル」です。調理工程は至ってシンプルで、もやしを袋のまま電子レンジで3分加熱し、水で戻したわかめと調味料を混ぜ合わせるだけ。包丁もまな板も不要という手軽さが最大の魅力です。動画内では「もやし料理の最適解が爆誕しました」とその完成度に自信を覗かせています。
完成したナムルを実食したしらっちさんは、にんにくと鶏ガラベースのパンチのある味わいと、ポン酢のさっぱりとした酸味を絶賛。「夏に食べても食欲なくても食べれちゃう系の味付け」と太鼓判を押しました。さらに、味変として柚子胡椒を加えることで、柑橘系の香りがプラスされ、相性が抜群になるという裏技も紹介しています。
1食あたり約65円、122kcalとお財布にもダイエットにも優しい一品。火を使いたくない日の副菜やヘルシーな夜食として、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］（2食分）
・もやし 1袋
・乾燥わかめ 大さじ2
・鶏ガラスープの素 小さじ1
・ニンニクおろし 小さじ1
・ポン酢 大さじ1
・ごま油 大さじ1（脂質が気になる場合は小さじ1でも可）
・ごま 大さじ1
・きざみネギ 適量
［作り方］
1. もやしは袋を軽く開け、600Wの電子レンジで3分加熱する。
2. 乾燥わかめは大さじ2杯分を水（またはお湯）で戻しておく。
3. 加熱したもやしの水気を軽く切り、水で戻したわかめの水気もしっかりと絞る。
4. ボウルに水気を切ったもやしとわかめ、鶏ガラスープの素、ニンニクおろし、ポン酢、ごま油、ごまを入れて全体をよく混ぜ合わせる。
5. 皿に山盛りに盛り付け、きざみネギを散らせば完成。
動画で紹介されているのは、TikTokで約90万回再生されたという「わかめたっぷりもやしナムル」です。調理工程は至ってシンプルで、もやしを袋のまま電子レンジで3分加熱し、水で戻したわかめと調味料を混ぜ合わせるだけ。包丁もまな板も不要という手軽さが最大の魅力です。動画内では「もやし料理の最適解が爆誕しました」とその完成度に自信を覗かせています。
完成したナムルを実食したしらっちさんは、にんにくと鶏ガラベースのパンチのある味わいと、ポン酢のさっぱりとした酸味を絶賛。「夏に食べても食欲なくても食べれちゃう系の味付け」と太鼓判を押しました。さらに、味変として柚子胡椒を加えることで、柑橘系の香りがプラスされ、相性が抜群になるという裏技も紹介しています。
1食あたり約65円、122kcalとお財布にもダイエットにも優しい一品。火を使いたくない日の副菜やヘルシーな夜食として、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］（2食分）
・もやし 1袋
・乾燥わかめ 大さじ2
・鶏ガラスープの素 小さじ1
・ニンニクおろし 小さじ1
・ポン酢 大さじ1
・ごま油 大さじ1（脂質が気になる場合は小さじ1でも可）
・ごま 大さじ1
・きざみネギ 適量
［作り方］
1. もやしは袋を軽く開け、600Wの電子レンジで3分加熱する。
2. 乾燥わかめは大さじ2杯分を水（またはお湯）で戻しておく。
3. 加熱したもやしの水気を軽く切り、水で戻したわかめの水気もしっかりと絞る。
4. ボウルに水気を切ったもやしとわかめ、鶏ガラスープの素、ニンニクおろし、ポン酢、ごま油、ごまを入れて全体をよく混ぜ合わせる。
5. 皿に山盛りに盛り付け、きざみネギを散らせば完成。
YouTubeの動画内容
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