『映画ちいかわ』公開目前 追加キャストに寺澤百花、鈴代紗弓 青木遥らメインキャストのコメントも到着
人気キャラクター「ちいかわ」初の劇場版『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（7月24日公開）の追加キャストが発表され、寺澤百花と鈴代紗弓の出演が明らかになった。あわせて、ちいかわ役の青木遥らメインキャストから公開を目前に控えたスペシャルコメントも到着した（コメントは下段に掲載）。
【画像】この記事に関するそのほかの写真
本作は、イラストレーター・ナガノによる人気漫画「ちいかわ」を初めて映画化した作品。原作シリーズの中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”をベースに、ちいかわたちが不思議な「人魚の島」を舞台に繰り広げる冒険が描かれる。アニメーション制作は『劇場版 ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』を手がけたサイピクが担当し、ナガノが完全監修している。
今回発表された追加キャストの寺澤は、ちいかわたちを島で案内する心優しい島民・ヒトハ役。鈴代は同じくフタバ役を担当。いつも一緒に行動する島民として、ちいかわたちの島の案内を引き受けるなど、何かと助けてくれる重要な役どころとなる。
また、映画館で楽しめる「ARフォトフレーム」の展開が決定。7月24日より全国の上映劇場で順次スタートし、映画に登場するキャラクターたちと一緒に記念撮影を楽しめる企画となる。
さらに今週は、フジテレビ系『めざましテレビ』（月〜金 前5：25〜9：00）、『ノンストップ！』（月〜金 前9：00〜11：30）に、ちいかわ、ハチワレ、うさぎらが日替わりで生出演。
公開前日の23日放送の音楽番組『STAR』（毎週木曜 後7：00〜8：00）には、ちいかわが森の奥で見つけた店「島二郎」の店主である島二郎がナビゲーターとして登場し、映画公開を盛り上げる。
公開初日の24日には、朝から夕方までさまざまなフジテレビ番組に、ちいかわたちが生出演。各番組から映画の魅力を発信する予定だ。
なお、放送は生放送・予定のため、予告なく変更となる場合がある
本日からは公開初日以降のチケット販売もスタート。今後さらなる新情報（ひみつ）の発表も予定されている。
■声優陣のスペシャルなコメント
▼ちいかわ役：青木遥
「ちいかわ」のアニメが始まった時からいつか映画をやりたいと思っていたので、映画化を知ってすごくうれしかったです！ いつもの収録より待ち時間が長かったのは大変でしたが、他のキャストの方々とアフレコできたので、すごく楽しかったです。
映像もパワーアップしていますし、「ちいかわ」のメインメンバーの子たちがめちゃくちゃ成長する大切なお話なので、ぜひ劇場へ観に来てください。
▼ハチワレ役：田中誠人
映画化を聞いた時、驚きとともに、「どんな映画になるんだろう」とワクワクしました。オープニングテーマの「くつずれ」は、音もリズムも難しかったですが、いっぱい練習して歌い切りました。映像も美しくて感動しました。映画館の大きなスクリーンで観たいと思いました。ぜひ、映画館でちいかわやハチワレたちの冒険を楽しんでください！
▼うさぎ役：小澤亜李
「ちいかわ」はTVアニメの時からナガノ先生の世界観や原作を大事にしつつ作られているので、ナガノ先生の世界が大好きな方たちはもちろん、グッズなどを見て「ちいかわってかわいいよね」と思っていらっしゃる方たちも、みんなが楽しめるエンターテインメント性が高い映像になっていると思います。かわいいのはもちろんですが、しっかりとナガノ先生の世界観も表現されていて、ファンの方々にも「そうそう！これこれ」となってもらえると思います！ちいかわたちの大冒険、ぜひみなさん楽しみにしていてください。
▼島二郎役：最上嗣生
今回、島二郎というとても素敵な役で参加させていただけることがとてもうれしいです。
僕も原作の“セイレーン編”が大好きなので、もちろん島二郎も応援していただきつつ、“セイレーン編”を隅々まで楽しみつくしていただきたいと思っています。そして最後劇場から帰る時には「今日はもう終わったよ」って言っていただきたいですね。
「よろしく、な」。
▼セイレーン役：鈴木みのり
私も皆さんと同じく楽しみにしている一人です。原作から応援してくださっている人たちは島二郎やセイレーンの登場を楽しみにしてくれていると思うので、そのキャラクター達をもっと好きになってもらえるよう私自身も心を込めて演じたので、この夏は一緒にセイレーンを応援していきましょう、そして「ちいかわ」の映画をたくさん観ましょう！
▼ヒトハ役：寺澤百花
この度、ヒトハ役を演じさせていただくことになりました、寺澤百花です。まさかちいかわの世界の一員になれるとも思わず、とてもありがたい気持ちでいっぱいです！ヒトハはフタバといつも一緒にいる島の住民で、少しビビりだけど好奇心旺盛でとてもかわいらしい子です。
本作の舞台は島です。今の季節にぴったりですね！子どもから大人まで楽しめる作品だと思っております。
ちいかわたちの活躍を一緒に見届けましょう！
▼フタバ役：鈴代紗弓
フタバ役を演じさせていただきます、鈴代紗弓です！まさか「ちいかわ」の世界に携わらせていただけるなんて…！本当にうれしく、とても光栄で……泣いちゃった!!オーディションでは、まず今回の物語に込められたメッセージ性に深く心を動かされました。中でも、ヒトハとフタバの絆には胸を打たれ、フタバ役に決まった時はとてもうれしかったと同時に、「この想いを大切に演じよう！」と強く思ったのを覚えています。
ヒトハとフタバがちいかわたちとどう関わっていくのか、そして人魚の島にはどんな"ひみつ"が待っているのか…！ぜひ、お楽しみに!!
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本作は、イラストレーター・ナガノによる人気漫画「ちいかわ」を初めて映画化した作品。原作シリーズの中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”をベースに、ちいかわたちが不思議な「人魚の島」を舞台に繰り広げる冒険が描かれる。アニメーション制作は『劇場版 ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』を手がけたサイピクが担当し、ナガノが完全監修している。
また、映画館で楽しめる「ARフォトフレーム」の展開が決定。7月24日より全国の上映劇場で順次スタートし、映画に登場するキャラクターたちと一緒に記念撮影を楽しめる企画となる。
さらに今週は、フジテレビ系『めざましテレビ』（月〜金 前5：25〜9：00）、『ノンストップ！』（月〜金 前9：00〜11：30）に、ちいかわ、ハチワレ、うさぎらが日替わりで生出演。
公開前日の23日放送の音楽番組『STAR』（毎週木曜 後7：00〜8：00）には、ちいかわが森の奥で見つけた店「島二郎」の店主である島二郎がナビゲーターとして登場し、映画公開を盛り上げる。
公開初日の24日には、朝から夕方までさまざまなフジテレビ番組に、ちいかわたちが生出演。各番組から映画の魅力を発信する予定だ。
なお、放送は生放送・予定のため、予告なく変更となる場合がある
本日からは公開初日以降のチケット販売もスタート。今後さらなる新情報（ひみつ）の発表も予定されている。
■声優陣のスペシャルなコメント
▼ちいかわ役：青木遥
「ちいかわ」のアニメが始まった時からいつか映画をやりたいと思っていたので、映画化を知ってすごくうれしかったです！ いつもの収録より待ち時間が長かったのは大変でしたが、他のキャストの方々とアフレコできたので、すごく楽しかったです。
映像もパワーアップしていますし、「ちいかわ」のメインメンバーの子たちがめちゃくちゃ成長する大切なお話なので、ぜひ劇場へ観に来てください。
▼ハチワレ役：田中誠人
映画化を聞いた時、驚きとともに、「どんな映画になるんだろう」とワクワクしました。オープニングテーマの「くつずれ」は、音もリズムも難しかったですが、いっぱい練習して歌い切りました。映像も美しくて感動しました。映画館の大きなスクリーンで観たいと思いました。ぜひ、映画館でちいかわやハチワレたちの冒険を楽しんでください！
▼うさぎ役：小澤亜李
「ちいかわ」はTVアニメの時からナガノ先生の世界観や原作を大事にしつつ作られているので、ナガノ先生の世界が大好きな方たちはもちろん、グッズなどを見て「ちいかわってかわいいよね」と思っていらっしゃる方たちも、みんなが楽しめるエンターテインメント性が高い映像になっていると思います。かわいいのはもちろんですが、しっかりとナガノ先生の世界観も表現されていて、ファンの方々にも「そうそう！これこれ」となってもらえると思います！ちいかわたちの大冒険、ぜひみなさん楽しみにしていてください。
▼島二郎役：最上嗣生
今回、島二郎というとても素敵な役で参加させていただけることがとてもうれしいです。
僕も原作の“セイレーン編”が大好きなので、もちろん島二郎も応援していただきつつ、“セイレーン編”を隅々まで楽しみつくしていただきたいと思っています。そして最後劇場から帰る時には「今日はもう終わったよ」って言っていただきたいですね。
「よろしく、な」。
▼セイレーン役：鈴木みのり
私も皆さんと同じく楽しみにしている一人です。原作から応援してくださっている人たちは島二郎やセイレーンの登場を楽しみにしてくれていると思うので、そのキャラクター達をもっと好きになってもらえるよう私自身も心を込めて演じたので、この夏は一緒にセイレーンを応援していきましょう、そして「ちいかわ」の映画をたくさん観ましょう！
▼ヒトハ役：寺澤百花
この度、ヒトハ役を演じさせていただくことになりました、寺澤百花です。まさかちいかわの世界の一員になれるとも思わず、とてもありがたい気持ちでいっぱいです！ヒトハはフタバといつも一緒にいる島の住民で、少しビビりだけど好奇心旺盛でとてもかわいらしい子です。
本作の舞台は島です。今の季節にぴったりですね！子どもから大人まで楽しめる作品だと思っております。
ちいかわたちの活躍を一緒に見届けましょう！
▼フタバ役：鈴代紗弓
フタバ役を演じさせていただきます、鈴代紗弓です！まさか「ちいかわ」の世界に携わらせていただけるなんて…！本当にうれしく、とても光栄で……泣いちゃった!!オーディションでは、まず今回の物語に込められたメッセージ性に深く心を動かされました。中でも、ヒトハとフタバの絆には胸を打たれ、フタバ役に決まった時はとてもうれしかったと同時に、「この想いを大切に演じよう！」と強く思ったのを覚えています。
ヒトハとフタバがちいかわたちとどう関わっていくのか、そして人魚の島にはどんな"ひみつ"が待っているのか…！ぜひ、お楽しみに!!
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