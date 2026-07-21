「決定的に違う」高須幹弥が語るキャバクラ嬢と風俗嬢の明確な境界線
高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「キャバクラ嬢は風俗嬢なのか？」と題した動画を公開した。SNS上で議論を呼んでいるこのテーマについて、美容外科医の視点から社会的な背景を踏まえ、両者の明確な違いと性風俗産業への見解を語っている。
動画の冒頭で高須氏は、X（旧Twitter）上で交わされている「キャバクラ嬢は風俗嬢と同じか」という論争に言及。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（風営法）の定義を理由に同一視する意見に対し、「パチンコ屋とか雀荘」も風俗営業に該当すると指摘し、世間における議論の焦点は「性風俗の風俗嬢であるか否か」だと整理した。
その上で高須氏は、性風俗産業について「人類の長い歴史でどの時代、どの世界でもほぼ必ず存在する」と語り、社会に必要不可欠な仕事だと断言。孤独な男性や高齢者の心の拠り所となるだけでなく、働く女性の生活を支えるセーフティーネットとしての役割を果たしていると説明し、「本当に立派な仕事をしていると思うし、リスペクトしている」と強い敬意を示した。
また、一部のキャバクラ嬢が「枕営業」を行っていることを理由に性風俗嬢と同一視する声に対しては「結構違うと思う」と一蹴。性風俗は料金を払えば基本サービスとして提供されるため「客を選べない」のに対し、キャバクラでの枕営業はあくまで個人的な自由恋愛の延長であり「客を選べるんです」と述べ、これを両者の最大の相違点として挙げた。
最後に高須氏は、生理的に受け付けない客に対してもサービスを提供しなければならない性風俗嬢の苦労を推し量り、その過酷さとプロフェッショナリズムを称賛した。世間のイメージだけで語られがちな両者の境界線を明確に引き、それぞれの職業に対する正確な理解の必要性を訴えかけている。
動画の冒頭で高須氏は、X（旧Twitter）上で交わされている「キャバクラ嬢は風俗嬢と同じか」という論争に言及。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（風営法）の定義を理由に同一視する意見に対し、「パチンコ屋とか雀荘」も風俗営業に該当すると指摘し、世間における議論の焦点は「性風俗の風俗嬢であるか否か」だと整理した。
その上で高須氏は、性風俗産業について「人類の長い歴史でどの時代、どの世界でもほぼ必ず存在する」と語り、社会に必要不可欠な仕事だと断言。孤独な男性や高齢者の心の拠り所となるだけでなく、働く女性の生活を支えるセーフティーネットとしての役割を果たしていると説明し、「本当に立派な仕事をしていると思うし、リスペクトしている」と強い敬意を示した。
また、一部のキャバクラ嬢が「枕営業」を行っていることを理由に性風俗嬢と同一視する声に対しては「結構違うと思う」と一蹴。性風俗は料金を払えば基本サービスとして提供されるため「客を選べない」のに対し、キャバクラでの枕営業はあくまで個人的な自由恋愛の延長であり「客を選べるんです」と述べ、これを両者の最大の相違点として挙げた。
最後に高須氏は、生理的に受け付けない客に対してもサービスを提供しなければならない性風俗嬢の苦労を推し量り、その過酷さとプロフェッショナリズムを称賛した。世間のイメージだけで語られがちな両者の境界線を明確に引き、それぞれの職業に対する正確な理解の必要性を訴えかけている。
YouTubeの動画内容
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