YouTubeチャンネル「韓国人ヨンヘ[韓国旅行 韓国グルメ最新情報]」が、「【韓国旅行】タッカンマリ！日本人は東大門、韓国人はここで食べます！最高のソウルグルメ」を公開した。動画では、モデルの莉子をゲストに迎え、韓国・回基（フェギ）にある絶品タッカンマリ店を紹介している。

今回訪れたのは、東大門から地下鉄で約10分の場所にある「サムボク漢方タッカンマリ」。運ばれてきたのは、一般的な透明のスープとは異なる、黒っぽいスープの鍋だった。ヨンヘによると、12種類以上の漢方を6時間以上煮込んでおり、「ペクスッ」と呼ばれるスタミナ鍋に近いという。莉子はそのスープの色に驚きつつも、一口飲むと「優しいんだけどちょっとコクがあって」と絶賛。漢方の香りは強すぎず、深い旨味が特徴だ。

メインの鶏肉はハサミがいらないほどホロホロに煮込まれており、莉子は「噛んでない」「歯いらない」と驚愕の表情を見せる。特製の辛味調味料「タデギ」や、絶品と語る「ネギキムチ」をお肉に巻いて食べるなど、多彩な味わい方を楽しんだ。締めには、珍しい黒米を使用したカルグクス（麺）と雑炊を堪能。もちもちとした食感とスープの旨味を吸った味わいに、最後まで箸が止まらない様子が収められている。

莉子が「これまでの概念を変えちゃった」と語るほど、圧倒的な美味しさを誇る漢方タッカンマリ。東大門から少し足を延ばしてでも訪れる価値がある、韓国旅行でマストな一食と言えるだろう。

YouTubeの動画内容

01:14

企画趣旨・タッカンマリ店の紹介
04:36

漢方タッカンマリ登場、驚きの黒いスープ
07:32

実食「噛んでない」ホロホロの鶏肉に感動
12:08

絶品ネギキムチとお肉の組み合わせで「優勝」
20:00

最後の締め！黒米の雑炊を堪能

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