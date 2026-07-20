◇MLB ヤンキース2-1ドジャース(日本時間20日、ヤンキー・スタジアム)

ドジャースのエリーゼル・アルフォンゾ選手がヤンキースとのダブルヘッダー第2戦でメジャー初ヒットを記録。大谷翔平選手と喜びを分かち合いました。

アルフォンゾ選手は今月6日のパドレス戦でメジャーデビューしたばかりの26歳捕手。そのデビュー同日、継母と妹が母国ベネズエラを襲ったマグニチュード7超えの大地震で亡くなり、その悲しみのなか奮闘する姿がありました。

アルフォンゾ選手はヤンキースとのダブルヘッダーの2試合目に「9番・キャッチャー」でスタメン出場。1点を追いかける3回に初球のカットボールを捉え、メジャー6試合目で初ヒットを記録しました。続く大谷選手が三塁への内野安打で出塁すると、相手が投手交代。ここで一旦ベンチに戻った際に大谷選手が声をかけて祝福する様子があり、ハイタッチをみせました。

アルフォンゾ選手はメジャー初ヒットについて「本当にすばらしい気分です。打球が抜けていくのを見た瞬間、まず『神様、ありがとうございます』と思いました。本当に特別な瞬間でしたね」とコメント。

さらに「ここヤンキー・スタジアムで打てたことも大きいです。というのも、ここはアメリカン・リーグですし、私の祖母が一番好きなチームなんです。だから今日ここで達成できたことは、私にとってさらに少し特別な意味があります。チームの皆はここに来た初日から、毎日私をサポートし、背中を押し続けてくれました。『ヤンキー・スタジアムでヒットが出るよ、きっと最高の瞬間になる』と言ってくれていたんです」とチームの励ましがあったことを明かします。

また大谷選手からの祝福については、「本当にうれしかったです」と話し、「ショウヘイは試合前に『おい、いこうぜ。今日、初ヒットを打とう』と声をかけてくれていたんです。そして最初の打席でそれを達成して、水を飲みにダグアウトに戻ったら、彼が真っ直ぐ私のところへ来て『おめでとう、言った通りだろ！』と言ってくれました」と笑顔がはじけました。

この試合は1-2で敗戦もカードは2勝1敗で勝ち越し。「みんな本当にすばらしいピッチングをして、いい試合を作ってくれたと思います。最後に勝利をつかむことはできませんでしたが、私たちは前を向いて進み続け、明日からのフィリーズ戦について考えなければなりません」と次戦に目を向けました。