明日の『風、薫る』“直美”上坂樹里、“寛太”藤原季節から重要な報告を受ける
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第17週「脈動」（第82回）が7月21日に放送される。
【写真】直美（上坂樹里）に報告する寛太（藤原季節）『風、薫る』第82回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第82回あらすじ
直美は、寛太（藤原季節）から文（内田慈）が母親で間違いないという報告を受ける。ある日、直美のもとへ吉江（原田泰造）がやってくる。吉江は寛太から話を聞いていて…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】直美（上坂樹里）に報告する寛太（藤原季節）『風、薫る』第82回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第82回あらすじ
直美は、寛太（藤原季節）から文（内田慈）が母親で間違いないという報告を受ける。ある日、直美のもとへ吉江（原田泰造）がやってくる。吉江は寛太から話を聞いていて…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。