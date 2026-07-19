北中米Ｗ杯３位決定戦（１８日＝日本時間１９日、米国・マイアミ）で、フランスは４―６でイングランドに敗れた。

決勝進出を逃した両チームによる３位決定戦は、消化試合になるとも予想されていたが、フランスは前半でまさかの４失点を許した。

フランス紙「レキップ」によると、ＭＦアドリアン・ラビオ（ＡＣミラン）は試合後、チームメートの前半の様子に失意を示した。「前半の立ち上がりは、かなり恥ずかしいものだった。これまで見たことのないような行動を、一部の選手に見た」と胸の内を明かした。

そして「この大会で良い結果を残すための最後の試合だっただけに、少し残念だ。スペイン戦での敗戦後、大きな失望感があったが、最後までやるべきことはあった。あのように手を抜いて済ませるわけにはいかない。ハーフタイムに話し合い、少しは誇りを持つべきだと互いに言い合った」と後半に向けて士気を高め合った。

こうして４点を取り返し、ラビオは「後半は明らかに良くなった。というのも、前半のいくつかの振る舞いは到底許容できないものだったからだ」と前半から心機一転で挑んだ。

優勝には届かなかったが、イレブンたちの最後の奮起で今大会を締めくくった。