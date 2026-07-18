『名探偵プリキュア！』キュアエクレールの正体判明へ 候補者4人の私服公開！第25話あらすじ＆場面カット解禁
アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）シリーズの新作『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第25話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。正体不明のプリキュア「キュアエクレール」の正体がついに判明し、場面カットではキュアエクレール候補者4人の私服姿を見ることができる。
【画像】キュアエクレール候補者4人の私服姿！公開された場面カット
19日放送第25話「キュアエクレールの正体」は、7月19日、運命の日。ジェット先輩が作っていた香水がついに完成する。あんなとみくるは、ユリの香りによって、かつてキュアット探偵事務所にいたはずの記憶を失くした「名探偵」が見つかるかもしれないと推理していると、そこへ怪盗団ファントムからの予告状が飛んでくる。予告状には、「地図にある真 (マコト)の地で世界をいただく」と書かれていた。
以前、事務所の2階で見つけた地図を開き、「真(マコト)の地」がランドマコトタワーだと突き止めたあんなたち。急いで現場に駆けつけると、そこではすでにウソノワールが力をふるい、あたりはウソのオーラに覆われてしまっていた。あんなたちはプリキュアに変身し、ウソノワールへと立ち向かう。
キュアエクレール候補者の帆羽くれあ、来栖エリザ、金田れい、家入しるくのうち、いったい誰がキュアエクレールなのか。いよいよキュアエクレールの正体が明らかになる。
また、今年5月に行われたプリキュアクラシックコンサートが、全国3会場での巡回公演が決定。9月12日に大阪公演（会場：東京建物 Brillia HALL 箕面）、11月3日に札幌公演（会場：カナモトホール）、11月28日に広島公演（会場：はつかいち文化ホール）が行われる。
『名探偵プリキュア！』は、主人公のマコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生・明智あんなが、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
そこで、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれている。
キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
【画像】キュアエクレール候補者4人の私服姿！公開された場面カット
19日放送第25話「キュアエクレールの正体」は、7月19日、運命の日。ジェット先輩が作っていた香水がついに完成する。あんなとみくるは、ユリの香りによって、かつてキュアット探偵事務所にいたはずの記憶を失くした「名探偵」が見つかるかもしれないと推理していると、そこへ怪盗団ファントムからの予告状が飛んでくる。予告状には、「地図にある真 (マコト)の地で世界をいただく」と書かれていた。
キュアエクレール候補者の帆羽くれあ、来栖エリザ、金田れい、家入しるくのうち、いったい誰がキュアエクレールなのか。いよいよキュアエクレールの正体が明らかになる。
また、今年5月に行われたプリキュアクラシックコンサートが、全国3会場での巡回公演が決定。9月12日に大阪公演（会場：東京建物 Brillia HALL 箕面）、11月3日に札幌公演（会場：カナモトホール）、11月28日に広島公演（会場：はつかいち文化ホール）が行われる。
『名探偵プリキュア！』は、主人公のマコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生・明智あんなが、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
そこで、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれている。
キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
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