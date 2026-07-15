【北陸新幹線ルート決定】橋下徹氏、“桂川案”に私見「こんな案に何兆円も…」
元大阪府知事・大阪市長で弁護士の橋下徹氏（57）が15日、自身のXを更新。同日、北陸新幹線敦賀―新大阪間のルートが「桂川案」に決まったとの報道を引用し、私見をつづった。
【北陸新幹線ルート決定】「何とか とりまとめ致しました」国会議員が公開した取りまとめ資料
橋下氏は「北陸新幹線延伸『桂川』案に決定 2026年7月15日」と書き出し「掛け声だけかけて実行できないというファッション保守派のパターンになるやろね。総理の靖国参拝と同じ。こんな案に何兆円も投じることに国民は納得するのかね」と投稿した。
報道によると、ルートを再検討してきた与党整備委員会は15日、福井県小浜市や京都市を経由する現行計画の「小浜京都ルート」を採用すると決定し、京都市内の新駅はJR桂川駅付近に駅を整備する「桂川案」とするとした。
【北陸新幹線ルート決定】「何とか とりまとめ致しました」国会議員が公開した取りまとめ資料
橋下氏は「北陸新幹線延伸『桂川』案に決定 2026年7月15日」と書き出し「掛け声だけかけて実行できないというファッション保守派のパターンになるやろね。総理の靖国参拝と同じ。こんな案に何兆円も投じることに国民は納得するのかね」と投稿した。
報道によると、ルートを再検討してきた与党整備委員会は15日、福井県小浜市や京都市を経由する現行計画の「小浜京都ルート」を採用すると決定し、京都市内の新駅はJR桂川駅付近に駅を整備する「桂川案」とするとした。