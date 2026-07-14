広瀬アリス、子役から“憧れ”告白に赤面「なかなか王道じゃないタイプの女優なので将来が不安（笑）」
ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』大ヒット御礼舞台あいさつが14日、都内で行われた。子役の白山乃愛（14）が広瀬アリス（31）への憧れを熱く語る場面があった。
【集合ショット】個性豊かな衣装で！笑顔をみえる唐沢寿明＆広瀬アリス＆佐野勇斗ら
白山は広瀬の大ファンだそうで、きょう広瀬と同じステージに立ったことについて「ほんっとうにうれしくて。日本版の予告を見たときに、広瀬アリスさんの声だ！ってすぐ分かっちゃって！これまで広瀬さんの作品を何回も見てきていたので、今こうやって拝めさせていただいてうれしいです！」と大喜び。
そんな熱視線に広瀬は「まずは、ありがとうございます（笑）。でも将来が不安ですね（笑）。なかなか王道じゃないタイプの女優だから…」と赤面。しかし「それを知らずに、さっきスカート丈が長くて目の前で思いっきりコケたんです（笑）。もうちょっと早めに知っていればもっとカッコつけてたのに（笑）。恥ずかしい…」と後悔していた。
転んでしまった広瀬もバッチリ目撃した白山は「本当に、転ぶ姿も本当に美しかったです」と褒めたたえ、会場からは笑いが起きていた。
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作『トイ・ストーリー』シリーズの最新作。7月3日に日本で公開されると、きょう14日には興行収入が51億円を突破。日本で公開したディズニー全作品で歴代最速となり、1週目に続き『アナと雪の女王２』を超えて2週目の週末興行収入でもディズニー史上歴代1位となった。
本作では、ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツや、最新型タブレットのリリーパッドなど新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。
イベントには唐沢寿明、日下由美、佐野勇斗（M!LK）、井上和（乃木坂46）、松井ケムリ（令和ロマン）、天野叶愛も登壇した。
【集合ショット】個性豊かな衣装で！笑顔をみえる唐沢寿明＆広瀬アリス＆佐野勇斗ら
白山は広瀬の大ファンだそうで、きょう広瀬と同じステージに立ったことについて「ほんっとうにうれしくて。日本版の予告を見たときに、広瀬アリスさんの声だ！ってすぐ分かっちゃって！これまで広瀬さんの作品を何回も見てきていたので、今こうやって拝めさせていただいてうれしいです！」と大喜び。
転んでしまった広瀬もバッチリ目撃した白山は「本当に、転ぶ姿も本当に美しかったです」と褒めたたえ、会場からは笑いが起きていた。
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作『トイ・ストーリー』シリーズの最新作。7月3日に日本で公開されると、きょう14日には興行収入が51億円を突破。日本で公開したディズニー全作品で歴代最速となり、1週目に続き『アナと雪の女王２』を超えて2週目の週末興行収入でもディズニー史上歴代1位となった。
本作では、ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツや、最新型タブレットのリリーパッドなど新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。
イベントには唐沢寿明、日下由美、佐野勇斗（M!LK）、井上和（乃木坂46）、松井ケムリ（令和ロマン）、天野叶愛も登壇した。