『VIVANT』7.26初回放送前の生放送SP決定 堺雅人＆阿部寛＆二宮和也＆松坂桃李ら集結
日曜劇場『VIVANT』第2シーズン（TBS系／毎週日曜21時）の放送スタートとなる7月26日、キャストの堺雅人、阿部寛、二宮和也、松坂桃李、竜星涼、迫田孝也、富栄ドラムが生出演する『「VIVANT初回直前生放送SP」豪華俳優陣が大集結！見てない人も見た人も楽しめる 初出し！映像大放出SP』を20時より生放送することが決定。第1話は、この放送から直結でスタートとなる。
【写真】表情がポイント！ 日曜劇場『VIVANT』第2シーズンキャラクタービジュアルをイッキ見
番組では、『VIVANT』第1シーズンのすべてが分かるスペシャルダイジェストのほか、人物相関図から残された謎をあぶり出し、“怪しい”最新映像も交えながら今後のストーリーを徹底考察。MCは、3年前の『VIVANT緊急生放送』と同じ顔ぶれとなる麒麟・川島明とTBSアナウンサーの田村真子が務める。
番組を盛り上げるスペシャルゲストとして、VIVANT大好き芸能人の長嶋一茂、チョコレートプラネットが出演。また、これまでVIVANTに触れてこなかった側のゲストとして、元スピードスケート選手で金メダリストの高木菜那も出演し、これまで同作を見たことがない人にもドラマを分かりやすく解説する。そのほかVIVANTに関連するスペシャルゲストも登場する予定。
そしてラストには、主演の堺が、第2シーズンの見どころを熱弁。果たして何を語るのか？
※高木菜那の高は正式には「はしごだか」
『「VIVANT初回直前生放送SP」豪華俳優陣が大集結！見てない人も見た人も楽しめる 初出し！映像大放出SP』は、TBS系にて20時より生放送。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、TBS系にて7月26日より毎週日曜21時放送。
番組では、『VIVANT』第1シーズンのすべてが分かるスペシャルダイジェストのほか、人物相関図から残された謎をあぶり出し、“怪しい”最新映像も交えながら今後のストーリーを徹底考察。MCは、3年前の『VIVANT緊急生放送』と同じ顔ぶれとなる麒麟・川島明とTBSアナウンサーの田村真子が務める。
番組を盛り上げるスペシャルゲストとして、VIVANT大好き芸能人の長嶋一茂、チョコレートプラネットが出演。また、これまでVIVANTに触れてこなかった側のゲストとして、元スピードスケート選手で金メダリストの高木菜那も出演し、これまで同作を見たことがない人にもドラマを分かりやすく解説する。そのほかVIVANTに関連するスペシャルゲストも登場する予定。
そしてラストには、主演の堺が、第2シーズンの見どころを熱弁。果たして何を語るのか？
※高木菜那の高は正式には「はしごだか」
『「VIVANT初回直前生放送SP」豪華俳優陣が大集結！見てない人も見た人も楽しめる 初出し！映像大放出SP』は、TBS系にて20時より生放送。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、TBS系にて7月26日より毎週日曜21時放送。